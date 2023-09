Ce forfait pas cher joue les prolongations : cet opérateur propose sa formule 44 Go dès 7,99 € plus longtemps que prévu !

Retrouvez en ce moment le Back To School, un forfait pas cher et dynamique, parfait pour les jeunes qui font leur rentrée et recherche de la liberté d’action. Ce forfait étant ajustable, vous ne payez que ce que vous consommez !

Un forfait mobile ajustable made in YouPrice

YouPrice est un opérateur qui propose de nombreuses formules pas chères dîtes ajustables, ou bien flexibles, ces deux synonymes ont pour acception que les offres de YouPrice n’ont pas un taux de données mobiles fixe. En d’autres termes, vous ne payez que ce que vous consommez sur votre enveloppe web. Le Back to School propose ainsi un nombre de données allant jusqu’à 60 Go, mais pour autant, avant d’être arrivé à plus de 44 Go, le tarif ne sera que de 7,99 €. Puis jusqu’à 50 Go, vous ne paierez que 13,99 €. Après ce dernier palier, vous pourrez utiliser jusqu’à un maximum de 60 Go, le tarif étant de 14,99 € par mois, ce qui est très raisonnable pour ce volume web. Au bout de deux mois, les tarifs augmenteront en passant respectivement à 9,99 € ; 16,99 € et 17,99 €.

En moyenne, les Français utilisent 15,2 Go de données Internet par mois selon l’Arcep, l’Autorité Administrative Indépendante (AAI) chargée de la régulation des réseaux sur le territoire français par le Parlement. Notons que la moyenne d’un forfait en France est d’ailleurs de 14,90 €. Ce forfait propose donc un bon ratio puisqu’il propose un prix de départ de 7,99 € pour 44 Go. Surtout que ce forfait propose également 10 Go en UE et dans les DOM, ainsi que des appels, SMS et MMS illimités.

Se procurer le Back To School de YouPrice dès 7,99 €

Un forfait sur les réseaux Orange et SFR !

YouPrice est un opérateur MVNO, c’est-à-dire qu’il est en partenariat avec un autre opérateur… Ou devrait-on dire avec deux opérateurs ? Car, oui, YouPrice nous propose de choisir entre deux réseaux différents ! Les réseaux Orange et SFR. Une possibilité très intéressante qui augmente encore la valeur de ce forfait puisqu’il est ainsi possible d’adapter au mieux ce forfait à la situation géographique de chacun en fonction des couvertures de zones exercées par SFR ou Orange.

Selon l’Arcep, Orange est le réseau numéro 1. Il recouvre d’ailleurs 95 % du territoire, mais aussi 99 % de la population. Une distinction importante puisque cela veut dire que même lors de vos déplacements, il y a très peu de chance de ne plus capter le réseau des antennes-relais Orange. De son côté, SFR est bon deuxième avec des chiffres très similaires si l’on s’en réfère aux chiffres de l’Arcep. C’est du côté de la 5G que cela varie beaucoup entre les deux opérateurs, mais celle-ci n’est pas comprise dans ce forfait. Le forfait Back to School est donc une très bonne affaire avec des avantages à ne pas négliger.

