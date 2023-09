iPhone 14 Pro : l'annonce de l'iPhone 15 hier soir fait chuter le prix de ce très haut de gamme !

L'iPhone 14 Pro est un smartphone haut de gamme lancé par le constructeur américain Apple en fin d'année 2022. Il est le plus puissant smartphone Apple à ce jour, en tout cas, à égalité avec l'iPhone 14 Pro Max qui ne le dépasse que par la taille de son écran, et tant que l'iPhone 15 ne sera pas encore sorti. Puce, écran, appareil photo et batterie, il fait clairement partie de l'élite sur le marché actuellement, ce qui explique son prix très élevé. Vous pouvez le trouver en ce moment à 1081 € sur Rakuten, contre les 1329 € proposé par ce marchand jusqu'à présent, l'un des tout meilleur prix disponible en ce moment sur ce modèle.

Caractéristiques technique de l'iPhone 14 Pro

Écran : Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage interne : 128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To

128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To Objectif principal : 48 MP

48 MP Caméra avant : Capteur TrueDepth de 12 MP

Capteur TrueDepth de 12 MP Batterie : 3200 mAh avec prise en charge de la charge rapide et la recharge sans fil

L'iPhone 14 Pro peut être considéré comme un véritable cheval de course. Sa fluidité est implacable grâce à la puce A16 Bionic et ses 6 Go de RAM qu'il renferme. Son écran exceptionnellement lumineux le rend idéal pour le jeu et les vidéos, tandis que les améliorations apportées à ses capteurs photo garantissent des images de grande qualité. En ce qui concerne son autonomie, bien que d'autres appareils aient des batteries plus grandes sur le papier, l'iPhone 14 Pro est parfaitement optimisé pour offrir une autonomie plus que suffisante.

L'iPhone 14 Pro : Rakuten casse son prix au lendemain de l'Apple Keynote 2023 !

Aujourd'hui, sur Rakuten vous pouvez obtenir l'iPhone 14 Pro avec 18 % de réduction sur l'ancien prix proposé par ce marchand ! Il est à 1081 € contre les 1329 € précédemment. En plus, en ce moment Rakuten propose un code de réduction de 20 € « RAKUTEN20 ».