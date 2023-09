Des forfaits de 20 à 130 Go sur le réseau Orange dès 5,99€ : c’est la recette gagnante de Lebara Mobile !

Comment marche Lebara ?

Créé à Londres en 2001, Lebara Mobile fonctionne comme un opérateur mobile virtuel (MVNO), ce qui signifie qu'il n'a pas son propre réseau de télécommunications. Au lieu de cela, il loue l'accès au réseau d'un grand opérateur, ce qui lui permet de proposer des services de téléphonie mobile sans avoir à gérer et à entretenir une infrastructure de réseau propre. Cette structure lui permet de réduire les coûts opérationnels, des économies qu'il peut répercuter sur les clients sous forme de tarifs plus bas et de forfaits flexibles.

Disposant d'une gamme de forfaits économiques et de qualité, Lebara Mobile s'est établi comme une alternative fiable et avantageuse dans le paysage des télécommunications françaises. En s'appuyant sur le réseau Orange depuis 2021, il garantit une couverture étendue et une connectivité fiable, permettant aux utilisateurs de rester en contact où qu'ils se trouvent.

Les avantages de Lebara :

La flexibilité du prépayé : Pas besoin de RIB, vous pouvez acheter un forfait en ligne directement avec votre carte de crédit ou Paypal

: Pas besoin de RIB, vous pouvez acheter un forfait en ligne directement avec votre carte de crédit ou Paypal Un excellent réseau avec Orange : le meilleur de France depuis 12 ans selon l'ARCEP

: le meilleur de France depuis 12 ans selon l'ARCEP Pas de hors-forfait : vous payez uniquement ce que vous consommez !

: vous payez uniquement ce que vous consommez ! Sans engagement : vous êtes libre de changer à tout moment

Zoom sur le forfait 20 Go à seulement 5,99 €/mois

Le forfait mobile 20 Go de Lebara met la barre très haut en proposant un forfait accessible au plus grand nombre à seulement 5,99€ par mois.

Avec cette offre, vous profitez d’une belle enveloppe de données (20 Go) à utiliser en France métropolitaine, ainsi que des appels et SMS illimités vers la France.

Le bonus, c’est qu’il n’y a pas de mauvaise surprise : le forfait est totalement flexible. Il est sans engagement et se renouvelle tous les 30 jours grâce au paiement par carte bancaire ou par Paypal. Un autre grand avantage avec cet abonnement téléphonique est qu'il n'y a pas de hors forfait.

Et en plus, la carte SIM est gratuite + 1 Go offert le 1er mois.

Voilà plusieurs bonnes raisons de tester Lebara Mobile !