Payez moins cher votre forfait mobile grâce aux formules sans engagement de Free dès 2 € !

En ce moment Free propose trois forfaits mobiles sans engagement vraiment pas cher avec des volumes de données mobiles allant de 50 Mo à 250 Go ! Et sur ce dernier volume, vous obtiendrez même la 5G. Des offres à tout petit prix qui font vraiment plaisir.

Un forfait Free sans engagement de 2 heures d'appels avec une option pour le booster !

Parmi ses forfaits Free propose une formule de base avec 2 heures d’appels par mois et 50 Mo. Celui-ci vous donne accès à des SMS et MMS illimités. Un forfait à seulement 2,99 €. Mais ce forfait propose aussi une option booster qui vous permet de le faire passer à un forfait 5Go avec des appels illimités vers la France, même si vous êtes en UE et dans les DOM. D’un forfait à 2 € seulement, vous pouvez donc le booster pour 2,99 € par mois, faisant de ce forfait, une formule à 4,99 € ! Un prix pour un forfait pas cher qui en plus peut-être baissé de 2 €, car pour les abonnés Freebox, ce forfait est gratuit !

La série spéciale Free avec fait peau neuve avec 120 Go

Parmi les différentes offres de l'opérateur, il existe depuis quelque temps une formule appelée la Série Spéciale Free. Cette offre vient de passer depuis quelques semaines à 120 Go de données mobiles, tout en maintenant son tarif inchangé. Ce forfait est disponible au prix de 12,99 € par mois et offre des appels, SMS et MMS illimités vers la France, y compris depuis l'Union européenne et les DOM. Dans ces deux zones internationales, vous pouvez également utiliser jusqu'à 18 Go de données. Il convient de noter que cette offre sans engagement a une durée limitée d'un an, après quoi elle évolue vers la formule Forfait Free 5G.

Le forfait Free 5G gagne 40 Go supplémentaires pour le même prix !

Le Forfait Free 5G est accessible immédiatement ou après un an de souscription à la Série Free. Cette offre propose 250 Go en métropole, mais également 25 Go de données utilisables dans plus de 70 destinations à l'étranger, ainsi que d'appels, SMS et MMS illimités depuis l'Europe, les départements d'Outre-Mer, le Canada, l'Australie, Israël, les États-Unis, l'Afrique du Sud, etc. De plus, cette formule comprend la 5G, qui offre une vitesse et une stabilité accrues à votre smartphone compatible. Le tarif est de 19,99 €, mais il peut être réduit à seulement 9,99 € si vous êtes abonné à la Freebox Pop, ce qui par la même occasion fait que vos données deviennent tout simplement illimitées !