Samsung Galaxy Z Flip5 : 357 € de réduction sur le tout nouveau haut de gamme pliant de Samsung

Le Samsung Galaxy Z Flip5 est le tout dernier smartphone haut de gamme développé par Samsung et lancé il y a très peu de temps sur le marché. En ce moment, il est possible de le trouver à presque 980 €, contre les 1339 € proposés par Samsung sur son site.

Le Samsung Galaxy Z Flip5 est le dernier haut de gamme pliant du constructeur Samsung avec le Fold 5. Le Z Flip5 se plie horizontalement, avec un système de clapet et un écran pliant. Il est équipé des composant derniers cris de Samsung et est bien parti pour faire partie des smartphones de l'année ! D'ailleurs, beaucoup de concurrents de Samsung lui emboitent déjà le pas, ce qui lance en ce moment une mode des téléphones pliants. Avec de nombreux smartphone de plus en plus grand, on comprend qui le fait de pouvoir le plier deviennent un besoin pour le transporter plus facilement. En ce moment, il est à vraiment pas cher sur Rakuten à 981,99 € contre les 1399 € sur le site de Samsung.

Fiche technique du Samsung Galaxy Z Flip 5

Écrans : Écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, résolution de 2640 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz.

: Écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, résolution de 2640 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz. Processeur : Snapdragon 8+ Gen 2

: Snapdragon 8+ Gen 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : Disponible en versions de 128 Go, 256 Go, et 512 Go de stockage

: Disponible en versions de 128 Go, 256 Go, et 512 Go de stockage Batterie : 3700 mAh avec charge rapide de 25W, charge sans fil de 15W

: 3700 mAh avec charge rapide de 25W, charge sans fil de 15W Caméras : Caméra principale Dual Pixel de 12 MP et une caméra ultra-large de 12 MP . Caméra frontale de 10 MP

: Caméra principale Dual Pixel de 12 MP et une caméra ultra-large de 12 MP . Caméra frontale de 10 MP Système d'exploitation : Fonctionne avec Android 13

: Fonctionne avec Android 13 Connectivité : Supporte 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C.

: Supporte 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C. Autres fonctionnalités : Capteur d'empreintes digitales sur le côté, stéréo haut-parleurs, certification IP58 pour la résistance à l'eau et à la poussière.

Le Galaxy Z Flip5 est un smartphone qui propose une fiche technique impressionnante et originale. On peut même dire qu'il vient de lancer un mode des smartphone pliant. Avec son grand écran Amoled une fois déplié, une Snapdragon 8+ Gen 2 ultra puissante, 8 Go de Ram et un excellent appareil photo avec deux fois 12 Mpx, il s'agit d'un très bon smartphone.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 : 357 € de réduction sur ce très bon smartphone

En ce moment, le Samsung Galaxy Z Flip 5 est sur Rakuten avec 357 € de réduction puisqu'il est proposé à 981,99 € contre les 1339 € que Samsung propose directement sur son site de vente. Une promo très intéressante puisqu’il s'agit d'une modèle très récent et haut de gamme.