iPhone 15 : il est là ! Le chef d'œuvre d'Apple est disponible avec la meilleure offre de lancement chez Amazon

Annoncé mardi soir, l'iPhone 15 est enfin disponible en précommande sur de nombreux sites et marchands. Nous avons mené l'enquête, et c'est sur Amazon que nous avons trouvé l'une des meilleures offres de lancement !

L'iPhone 15 est le tout nouveau smartphone très haut de gamme de Apple. Il s'agit probablement de l'une des plus grosses annonces de l'année, mais surtout de l'un des téléphones les plus attendu. Sa date de sortie sera le 22 septembre prochain, et dès aujourd'hui, vous pouvez le précommander auprès de nombreux marchands. Qui le propose ? Eh bien, nous avons passé les offres au peigne fin, et avons trouvé un candidat idéal pour le recevoir vite et dans de bonnes conditions. Vous pouvez trouver sur Amazon l'iPhone 15 à 969 €, avec la livraison gratuite et l'option « Précommande garantie au plus bas prix ! » qui fait que vous paierez le prix le plus bas, si jamais celui-ci change d'ici la sortie officielle le 22 septembre.

Caractéristiques technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 60hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage interne : 128 Go

128 Go Objectif principal : 48 MP

48 MP Caméra avant : Capteur TrueDepth de 12 MP

Capteur TrueDepth de 12 MP Batterie : 3877 mAh avec prise en charge de la charge rapide et la recharge sans fil

Pas de surprise, l'iPhone 15 est un excellent smartphone, polyvalent et surtout très puissant. Décliné en 4 modèles, le 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max, le 15 classique qui nous intéresse aujourd'hui est certes le moins puissant, mais il n'en reste pas moins redoutable si on le compare à la concurrence. Écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces ; batterie plus puissante de l'iPhone 14 Pro Max qui était jusqu'à présent le plus puissant iPhone ; ou encore une puce A16 Bionic véritablement bluffante d'efficacité, Apple propose du très bon pour son nouveau porte-étendard.

iPhone 15 : il est en ce moment sur Amazon à moins de 1000 €

L'iPhone 15 est disponible en ce moment sur Amazon à 969 €, une façon de l'acquérir au plus vite ! En plus, il est proposé avec une option « Précommande garantie au plus bas prix ! » qui comme son nom l'indique permet de s'assurer de l'avoir au plus bas prix même s'il change.