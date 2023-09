Ne ratez pas les promos forfaits illimités chez SOSH dès 7,99 €/mois pour un max de services sur le réseau Orange !

Le forfait SOSH 1 Go à seulement 7,99 €/mois

Si vous n’avez pas besoin de vous connecter en permanence, mais que vous souhaitez être libre d’appeler et d’écrire à vos proches pendant tout le mois, ce forfait SOSH fera sûrement l’affaire. Il comprend une dotation mensuelle de 1 Go en haut débit que vous pouvez utiliser aussi bien en France métropolitaine que lors de vos déplacements en UE et dans les DOM. De plus, il vous offre la possibilité d’appeler et d’envoyer des messages à volonté vers les numéros de tous les réseaux de France, que vous soyez en métropole, dans les DOM ou dans un autre pays de l’UE.

Le forfait SOSH 20 Go à seulement 11,99 €/mois

Offrez-vous plus de volume web et de liberté avec cette formule qui inclut une enveloppe de 20 Go de data, dont 12 Go sont disponibles pour vos besoins en UE et dans les DOM. Comme pour le forfait mobile précédent, l’illimité est offert pour vos appels, SMS et MMS en France métropolitaine, mais aussi lors de vos voyages en zone UE ou dans les DOM. Dans le cadre de cette promo, ce forfait vous revient à moins de 12 €/mois, sans engagement.

Le forfait SOSH 130 Go à 15,99 €/mois

Vous êtes plutôt du genre à rester connecté toute a journée, à télécharger des films ou à streamer sur vos plateformes favorites ? Alors, le forfait 130 Go de SOSH vous conviendra sans doute mieux. En plus de sa grosse enveloppe de data web, il prend en charge vos communications sur mobiles (appels, SMS et MMS) depuis la métropole, mais aussi depuis les DOM et les pays de l’Union Européenne. Pour vos voyages dans ces zones, l’opérateur prévoit par ailleurs une enveloppe mensuelle de 20 Go pour que vous ne soyez jamais en panne de data.

Le maxi forfait SOSH 140 Go 5G à 20,99 €/mois

Enfin, si vous recherchez une offre avec une enveloppe data vraiment costaud, c’est ce forfait sans engagement qu’il vous faut. Avec ses 140 Go (dont 25 Go utilisables à l’étranger), il vous offre la possibilité de naviguer et de streamer sans trop calculer. Si, en plus, vous avez un smartphone 5G et que vous êtes dans une zone couverte par la 5G d’Orange, vous pourrez profiter des débits fulgurants de la dernière génération de réseaux mobiles sans surcoût ! Bien entendu, les autres services de téléphonie illimité sont aussi inclus dans cette offre.

Rappelons que tous les forfaits concernés par cette promo de SOSH sont sans engagement. Cela veut dire que vous êtes libre de résilier sans frais à n’importe quel moment. N’hésitez donc pas à profiter de ces promos pour passer chez SOSH afin d’accéder à l’excellente qualité du réseau mobile d’Orange, tout en faisant de belles économies.