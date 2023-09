Forfait mobile : voici trois offres mobiles à prix canon pour profiter du réseau Orange

À la recherche d'un forfait mobile qui ne dépasse pas les 8€ par mois et disponible sur le réseau Orange ? Parce qu'il n'est pas toujours facile de s'y retrouver parmi toutes les offres mobiles proposées, nous vous avons concocté un top 3 des forfaits pas chers sur le réseau Orange et sans engagement avec les opérateurs Lebara, SOSH et YouPrice !

Lebara : le forfait 20Go à 5,99€

Chez Lebara, vous pouvez profiter en ce moment d'une offre mobile avec 20Go à 5,99€ par mois. En effet, ce forfait vous permet de vous connecter à hauteur de 20Go en France métropolitaine. Vous bénéficiez également de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages (SMS uniquement) depuis cette destination.

Ce forfait mobile n'offre pas de garantie depuis l'International et court sur 30 jours, comme toutes les autres offres mobiles de l'opérateur. Ainsi, votre forfait est renouvelé tous les 30 jours. Lebara vous offre la carte SIM ainsi qu'un giga supplémentaire le premier mois de votre abonnement.

SOSH : l'offre 1Go à 7,99€

SOSH met en avant un forfait idéal pour celles et ceux qui ont un petit budget téléphonie et des besoins principalement portés sur les communications. En effet, son offre mobile 1Go est à 7,99€ par mois.

Avec ce forfait pas cher, vous pourrez appeler et envoyer vos SMS et MMS autant que vous le souhaitez aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'Union européenne et les DOM grâce à l'illimité. L'utilisation de la petite enveloppe data de 1Go est à partager entre la Métropole, l'UE et les DOM.

YouPrice : le forfait Le Mini à partir de 4,99€

De son côté, l'opérateur YouPrice propose son forfait Le Mini à prix réduit les deux premiers mois d'abonnement (avec le réseau Orange). Ainsi, vous pouvez profiter du forfait Le Mini à 4,99€ par mois pendant 2 mois avant de passer à 5,99€ par mois.

Ce forfait sans engagement est flexible et vous permet de bénéficier de 5Go à 10Go, sous la forme de paliers. Pour information, ce dernier se présente comme suit :

jusqu'à 5Go : 4,99€/mois pendant 2 mois puis 5,99€/mois

de 5Go à 7Go : 8,99€/mois pendant 2 mois puis 9,99€/mois

de 7Go à 10Go : 10,99€/mois pendant 2 mois puis 11,99€/mois

En France métropolitaine comme en Europe*, vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer sans vous limiter. Une enveloppe data de 5Go (incluse) est fournie pour que vous puissiez surfer sur le net même depuis l'étranger*.

*UE/DOM