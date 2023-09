Nouveau Motorola g84 5G allie performances et multimédia

Pour répondre aux besoins d’utilisateurs en recherche d’un smartphone polyvalent, Motorola propose désormais le téléphone g84 5G. Celui-ci permet d’accéder aux réseaux 5G pour des téléchargements et une navigation rapide sur Internet et à travers les applications. Le smartphone profite d’un processeur Qualcomm Snapdragon 695 que l’on trouve dans de très nombreux téléphones et qui a déjà largement fait ses preuves en matière de polyvalence. Il est associé à 12 Go de mémoire vive permettant ainsi d’avoir de nombreuses applications ouvertes simultanément. Notez la capacité de stockage interne qui est de 256 Go avec la possibilité d’ajouter une carte mémoire de type micro SD.

Le téléphone peut supporter deux cartes SIM pour avoir une ligne personnelle et une autre professionnelle. Il est compatible Wi-Fi 5 et NFC pour le paiement sans contact. Il y a une prise audio jack pour brancher un casque, comme les autres mobiles de la famille g.

Un grand écran de 6,5 pouces AMOLED et un capteur photo de 50 mégapixels au dos

Pour l’affichage et pouvoir profiter de vidéos et de photos, le smartphone Motorola g84 5G embarque une dalle AMOLED de 6,5 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz au maximum afin de proposer des défilements fluides. Le mobile est doté d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh, prometteuse d’une belle autonomie et capable de supporter la charge à 30 watts. Il n’est pas question ici de charge sans fil ou inversée. Enfin, pour la partie photo, le téléphone est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec une stabilisation optique permettant de limiter les bougés. Il y a également un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels gérant à la fois les prises de vue en mode ultra grand-angle et les photos en mode macro, c’est-à-dire très proche du sujet.

Pour les selfies, le Motorola g84 5G est doté d’un capteur de 16 mégapixels. D’un poids de 166 grammes, le mobile a des dimensions de 159,99 mm de haut pour 74,36 mm de large et un profil, très fin, de seulement 7,59 mm.

Le moto g84 5G sera disponible en trois coloris : gris pétrole bleu, bleu nuage (texture simili cuir) et de la couleur de l’année Viva Magenta, signée par Pantone (texture simili cuir). Il est proposé à partir de 299 €.