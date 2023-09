Apple Store français en grève pour le lancement de l'iPhone 15

Les Apple Store français seront en grève vendredi 22 et samedi 23 septembre, jour du lancement de l'iPhone 15. Ce mouvement, qui fait suite à une réunion infructueuse entre la direction et les délégués syndicaux, est motivé par des revendications salariales.

L'intersyndicale (CGT, Unsa, CFDT et Cidre-CFTC) réclame une augmentation de salaires de 7%, tandis que la direction propose une augmentation de 4,5%, ainsi qu'un euro de plus sur chaque ticket restaurant.

« Nous disons à la direction que nous ne sommes pas en train de lui demander la lune », a déclaré à France Info Renaud Chateauroux, délégué national CFDT au sein de l'entreprise. « Nous sommes juste en train de demander à pouvoir vivre dignement en tant qu'employés dans l'entreprise la plus riche du monde ».

« Apple a des grandes ambitions pour sauver le monde et sauver les clients avec l'Apple Watch, mais il faudrait qu'elle fasse la même chose pour la politique sociale de ses employés au sein des Apple Stores », a ajouté Albin Voulfow, délégué national CFDT Apple Retail. Selon plusieurs sources syndicales, cette grève prendra plusieurs formes au sein des vingt Apple Stores français, du débrayage durant une heure, jusqu'à la grève sur les deux jours, en passant par une manifestation parisienne place de l'Opéra vendredi, à quelques pas d'une boutique Apple.

Albin Voulfow poursuit : « Si on s’en tenait à ce qu’on nous propose l’entreprise, la majorité des salariés seraient revalorisés en dessous de l’inflation. Sachant qu’on est la plus grosse boîte du monde, ça nous paraît inconcevable. On n’est pas heureux de faire grève car les salariés aiment fortement leur boîte. Ça va être bruyant. On n’empêchera pas les clients de rentrer mais il faudra qu’ils s’arment de patience. »

Ce mouvement pourrait avoir un impact significatif sur les ventes d'iPhone 15, qui devraient être importantes lors de leur lancement. Outre l'augmentation salariale, les salariés des Apple Store français réclament également la fin du gel des recrutements en Apple Store, une harmonisation des avantages d'entreprise et une clarification sur la vision stratégique à long terme.

La direction d'Apple n'a pas encore réagi à ce mouvement de grève.