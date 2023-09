Xiaomi 12T : 170 € de réduction chez Boulanger pour ce puissant haut de gamme !

Le Xiaomi 12T est un haut de gamme avec un rapport qualité prix qui sent bon le milieu de gamme 170 € de réduction le fait passer de 649 € chez son constructeur à 479 € sur Boulanger ! Il s'agit d'un excellent smartphone avec un goût prononcé pour la photographie qui plaira à toutes les amatrices et amateurs de beaux clichés.

Le Xiaomi 12T est un smartphone Xiaomi sorti en 2022. Il s'agit d'une version améliorée du Xiaomi 12, qui était le porte-étendard de la marque avant l'arrivée du Xiaomi 13 et de ses déclinaisons. Le Xiaomi 12T est un smartphone proposé avec un prix relativement bas pour du haut de gamme, ce qui le rend très compétitif sur le marché. Il est généralement admis que le haut de gamme commence après la frontière des 500 €. Et pourtant, il est possible de le trouver à 479 € en ce moment sur Boulanger !

Fiche technique du Xiaomi 12T

Écran : 6,67" AMOLED, 2400x1080, 120 Hz

: 6,67" AMOLED, 2400x1080, 120 Hz Processeur : Dimensity 8100

: Dimensity 8100 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 256 Go

: 256 Go Caméra : 108 MP + 8 MP + 2 MP / 20 MP frontal

: 108 MP + 8 MP + 2 MP / 20 MP frontal Batterie : 5000 mAh, charge rapide 120 W

: 5000 mAh, charge rapide 120 W Connectivité: 5G, Wi-Fi 6, BT 5.2

Comme nous l'évoquions, le Xiaomi 12T est un smartphone haut de gamme avec un rapport qualité prix plus qu'intéressant. Mais bien sûr, le prix seul ne justifie pas la qualification de haut de gamme, il faut des composants qui soient au niveau, et ce Xiaomi 12T possède de très bons composants ! Que ce soit un écran Amoled de 6,67 pouces qui rafraîchit à 120 Hz, ou une batterie de 5000 mAh, mais aussi un appareil photo avec 108 mégapixels sur son objectif principal, il n'a pas à pâlir face à des marques comme Samsung ou Apple.

Xiaomi 12T : en ce moment, Boulanger le propose avec 170 € de moins que Xiaomi

Le Xiaomi 12T est un téléphone puissant proposé avec une très belle promotion par Boulanger, c'est-à-dire à 479 € avec en plus une protection d'écran offerte si vous venez le retirer directement en magasin ! Mais il vous est également possible de vous le faire livrer très rapidement. Le smartphone est vendu en plus avec 2 ans de garantie.