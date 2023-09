Samsung Galaxy S23 Ultra : plus que quelques exemplaires pour cette super promo ! Plus de 270 € gagnés par rapport à son prix d'origine

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est un smartphone de la marque Samsung sorti il y a quelques mois seulement. Il s'agit de l'un de plus puissant smartphone au monde, que ce soit parmi les téléphones de Samsung, mais aussi parmi les smartphone tout court. Photo, écran, batterie, RAM, processeur... Impressionnant est l'adjectif le plus adapté ! Il n'est pas étonnant que Samsung le propose à 1259 €, mais pourtant, il est possible de le trouver à moins de 1000 € en ce moment sur Amazon ! À 986 € exactement, mais attention, car il reste moins de 10 exemplaires disponibles, et déjà 2 sont partis au moment où nous écrivons cet article !

Fiche technique du Samsung Galaxy S23 Ultra

Écran : 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 256 Go

: 256 Go Caméra arrière : Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

: Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP Caméra avant : 12 MP

: 12 MP Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 45 W

Comme nous le disions, le Samsung Galaxy S23 Ultra a une fiche technique véritablement impressionnante. Mais il ne s'arrête pas à nous faire forte impression, car il est également très capable dans tout ce qu'il vous permet de faire. Avec sa puce SoC Snapdragon 8 Gen 2 la plus puissante actuellement et 8 Go de RAM, il est inarrêtable. Il possède en plus un objectif principal de 200 mégapixels. Et côté écran, avec sa dalle AMOLED QHD+ de 6,8 pouces, difficile de trouver mieux puisque son écran est de la taille d'une Nintendo Switch, avec en plus un rendu visuel bien supérieur. On pourrait également parler de l'écosystème ultra puissant de Samsung qui permet de connecter de nombreux appareils entre eux, que ce soit pour la musique, les vidéos, les montres connectées, etc.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra : 273 € de réduction par rapport à son prix constructeur

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est donc disponible sur Amazon à 986 € au lieu des 1259 € de son prix d'origine. Il s'agit en plus d'un « choix d'Amazon », il est donc vérifié. Cependant, il ne reste que peu d'exemplaires en stock, et les prix sur Amazon ont tendance à bouger très vite. Si vous êtes intéressé par un haut de gamme, n'hésitez plus, car il s'agit probablement de l'un des meilleurs, voire du meilleur sur le marché.