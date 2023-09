iPhone 15 Pro : pour les French Days, il est moins cher, sans aucune condition, et c'est aujourd'hui seulement chez ce marchand !

L'iPhone 15 Pro est un des tout nouveaux téléphone portable très haut de gamme commercialisé par Apple depuis la semaine dernière. Ce smartphone très haut de gamme est proposé à 1204 €, mais Rakuten le propose avec un bon spécial French Days pour 30 € de réduction immédiate si vous entrez le code « RAKUTEN30 » lors de l'achat, le faisant passer sous la barre des 1200 €.

Caractéristiques technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A17 Bionic

Puce Apple A17 Bionic RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage interne : 128 Go

128 Go Objectif principal : 48 MP

48 MP Caméra avant : Capteur TrueDepth de 12 MP

Capteur TrueDepth de 12 MP Batterie : 3650 mAh avec prise en charge de la charge rapide et la recharge sans fil

Les trois changements majeurs sur cet iPhone 15 Pro, par rapport à l'iPhone 15 classique, sont un écran avec un taux de rafraîchissement doublé à 120 Hz ; plus de RAM, puisque l'on passe de 6Go à 8Go de mémoire vive ; mais aussi et surtout la toute nouvelle puce A17 Bionic d'Apple. Cette puce vient remplacer la déjà très efficace A16 Bionic présente sur les iPhone 14 Pro Max ou iPhone 15 et 15 Plus par exemple. Grâce à elle, Apple annonce pouvoir faire tourner des jeux vidéos triple AAA tel que Resident Evil 4 Remake en version native à 30 fps en 1080p, très impressionnant pour un smartphone quand on connait ce que demande ce jeu en termes de ressources. En plus de cela, il possède un excellent appareil photo.

iPhone 15 Pro : l'une de ses toutes premières réductions est sur Rakuten

L'iPhone 15 Pro est disponible en ce moment sur Rakuten à 1204 €, mais avec une réduction spéciale French Days de 30 € si vous entrez le code « RAKUTEN30 », le faisant passer à 1174 €. Bien sûr, à ce prix-là, votre appareil est garanti pendant 2 ans et il s'agit bien sûr de la version internationale.