Xiaomi 13T vs Xiaomi 12T : quelles sont les différences entre ces deux smartphones ?

Il y a quelques jours, Xiaomi a procédé à la présentation officielle de plusieurs nouveaux smartphones, parmi lesquels figure notamment le Xiaomi 13T qui succède au Xiaomi 12T, sorti environ 1 an plus tôt. S’ils présentent tous les deux des caractéristiques assez proches et clairement impressionnantes pour des smartphones milieu de gamme, ces deux modèles se distinguent assez clairement sur plusieurs points. Zoom sur les différences entre le Xiaomi 13T et le Xiaomi 12T.

Design plus léger et plus raffiné pour le Xiaomi 13T

Déterminé à offrir une sérieuse alternative moins coûteuse aux smartphones haut de gamme de ses concurrents, Xiaomi va plus loin dans la raffinement avec le nouveau Xiaomi 13T. Plus léger (193 g contre 202 g), le nouveau milieu de gamme du fabricant chinois propose également des finitions plus « Premium », avec son revêtement arrière en polymère de silicone et son cadre en alu. Notez par ailleurs qu’avec sa certification IP68, le Xiaomi 13T offre une meilleure résistance à l’eau et à la poussière que son aîné qui se contente d’une certification IP53.

Ecran plus immersif pour le Xiaomi 13T

Au nombre des différences entre le Xiaomi 13T le Xiaomi 12T, il y a bien sûr, l’écran. Bien qu’ils possèdent la même taille (6,67 pouces), celui du smartphone Xiaomi de 2023 est beaucoup plus abouti. Avant tout, il possède un taux de rafraîchissement plus élevé (144 Hz contre 120 Hz), ce qui est le gage d’une expérience visuelle plus fluide, notamment sur les jeux. Cet écran CrystalRes AMOLED offre par ailleurs une meilleure luminosité maximale (jusqu’à 2600 nits contre 900 nits). Le confort visuel est donc meilleur sous la lumière.

Xiaomi 13T ou Xiaomi 12T pour les performances ?

Sans trop de surprise, le plus récent des deux modèles est le mieux équipé sous le capot. Avec sa puce Mediatek 8200 Ultra gravée en 4 nm dont les cœurs sont cadencés jusqu’à 3,1 GHz, le Xiaomi 13T offre des performances plus avancées que son prédécesseur. De plus, le fabricant propose une version avec 12 Go de RAM, alors que le Xiaomi 12T se limite à 8 Go de mémoire vive.

Ce smartphone bénéficie par ailleurs nativement des améliorations apportées à la dernière version en date d’Android (Android 13).

Appareil photo plus performant sur le Xiaomi 13T

Développé par le spécialiste des optiques LEICA, l’appareil photo du Xiaomi 13T Pro est l’un de ses principaux atouts. A l’arrière, le triple capteur de 50+50+12 mégapixels bénéficie d’un zoom optique x2 et d’une multitude de fonctionnalités pour des images plus nettes et plus détaillées que celles délivrées par le Xiaomi 12T. Pour les amateurs de photo et de vidéo qui souhaitent obtenir des clichés de qualité pro, le Xiaomi 13T est donc le choix idéal.

Xiaomi 13T ou Xiaomi 12T : lequel des deux possède la meilleure autonomie ?

Ces deux smartphones sont chacun équipés d’une batterie de 5000mAh. Côté autonomie, ils se valent donc globalement, même si la structure en 4nm de la puce du Xiaomi 13T offre théoriquement une meilleure endurance.

Par contre, pour ce qui est de la vitesse de charge, c’est le Xiaomi 12T qui offre les meilleures performances avec un plein (0 à 100%) en 19 minutes grâce à la charge rapide à 120 W. En face, le Xiaomi 13T se contente d’une charge rapide à 67 W qui permet de récupérer le plein d’énergie au bout de 42 minutes.

En conclusion

Le Xiaomi 13T est clairement une amélioration globale de ce que nous proposait le fabricant chinois avec le Xiaomi 12T. Hormis la vitesse de charge sur laquelle il semble céder du terrain, le nouveau milieu de gamme de Xiaomi se bonifie sur tous les plans. Un nouvel investissement vaut donc tout à fait le coup, notamment pour les amateurs de photo et les gamers mobiles.