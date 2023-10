Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus : 112 € d'économies sur le prix constructeur de ce haut de gamme avec la Fnac !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est l'un des smartphones milieu de gamme les plus récents de la marque chinoise Xiaomi. ce smartphone Xiaomi est sorti courant mars 2023 à 499 € et est à présent disponible à 429,90 € sur le site de son constructeur. Cependant, vous pouvez le trouver à 317 € sur la Fnac, vendu par un marchand tiers noté avec 5 étoiles ! Cela fait 112 € de moins. Si vous souhaitez un très bon appareil sans vous ruiner, ce Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus devrait faire l'affaire !

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

: 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro possède une excellente fiche technique, surtout pour un milieu de gamme. Il embarque une puce puissante associée à 8Go de RAM ; mais aussi un écran AMOLED digne d'une smartphone haut de gamme ; un capteur photo principal de 200 Mpx et une batterie impressionnante de 5000 mAh lui permettant de durée dans le temps. Ces caractéristiques se retrouvent davantage chez certains smartphones haut de gamme, ce qui est assez bluffant !

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus : il est disponible sur la Fnac Marketplace avec 112 € de moins

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est disponible sur la Fnac via un vendeur tiers noté 5 étoiles, et cela pour 317 € seulement, ce qui fait passer ce moyen de gamme presque au prix d'un bas de gamme, mais avec la qualité quasiment atteinte d'un haut de gamme ! En plus, via la Fnac, vous bénéficiez de leur qualité de service.