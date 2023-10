Samsung lance le Galaxy S23 FE dans certains pays mais pas (encore) en France

Plutôt discrètement pour nous français, Samsung dévoile le Galaxy S23 FE pour certains pays dont l’Inde qui semble être devenu le centre du monde mobile depuis quelques mois et les États-Unis. Ce nouveau modèle arrive bien après le dernier du genre « FE », soit le Galaxy S21 FE. Il veut proposer bon nombre de caractéristiques haut de gamme de la série S23 tout en proposant un tarif plus abordable car l’objet de quelques compromis.

L'une des distinctions majeures du Galaxy S23 FE réside dans son processeur. La version européenne du téléphone sera équipée d'un processeur Exynos 2200 gravé en 4 nm, tandis que sur d'autres marchés mondiaux, il utilisera un Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Il y a 8 Go de mémoire vive. En ce qui concerne le design, le Galaxy S23 FE partage de nombreuses similitudes avec le Galaxy S23, bien que le cadre en aluminium de ce dernier soit légèrement plus brillant que celui du FE. Le dos du téléphone est protégé par une vitre Gorilla Glass 5, et un cadre en aluminium encadre l'appareil, lui conférant une apparence élégante et premium. L’appareil est certifié IP68 donc totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière.

Quelle configuration pour prendre des photos ?

Le système de caméra du Galaxy S23 FE est également semblable à celui du Galaxy S23, comprenant un appareil photo grand-angle de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels pour un zoom optique 3x. Cependant, la caméra frontale est légèrement inférieure, avec une résolution de 10 mégapixels par rapport aux 12 mégapixels du Galaxy S23.

En termes de batterie, le Galaxy S23 FE est doté d'une batterie légèrement plus grande, offrant une capacité de 4 500 mAh par rapport aux 3 900 mAh du Galaxy S23. L'écran AMOLED de 6,4 pouces du téléphone propose une fréquence de rafraîchissement allant de 60 à 120 Hz en fonction de l'utilisation, offrant une expérience visuelle fluide.

En dehors de ces différences, le Galaxy S23 FE partage de nombreuses caractéristiques avec le Galaxy S23, notamment le système d'exploitation Android 13, une charge filaire de 25 watts, la charge sans fil réversible, un capteur d'empreinte digitale intégré et des options de stockage de 128 Go ou 256 Go.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy S23 FE sera disponible en six couleurs différentes : menthe, violet, crème, graphite, ainsi que deux couleurs indigo et mandarine exclusives sur le site Web de Samsung.

Il semblerait que Samsung France prévoit de le commercialiser probablement début 2024. En attendant, ce smartphone offre une alternative intéressante aux modèles Galaxy S23, avec un prix qui commence à 599 dollars aux États-Unis.