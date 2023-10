Honor 90 : 130 € de réduction qui le font passer sous la barre des 370 € !

Le Honor 90 est un excellent smartphone de milieu de gamme du constructeur chinois Honor. En ce moment, il est possible de le trouver chez ce marchand avec 130 € de réductionp par rapport à son prix constructeur, le faisant passer de 499,90 € à 369,90 € !

Le Honor 90 est l'un des derniers smartphones de milieu de gamme lancé sur le marché par le fabricant chinois Honor en 2023. Honor est connu pour ses appareils haut de gamme luxueux, et bien que ce Honor 90 soi plutôt un milieu de gamme, il possède quelques avantages par rapport à la concurrence qui reflète les origines luxueuses de la marque. Son capteur photo principal propose par exemple 200 mégapixels, ainsi qu'un écran Amoled de 6,7 pouces qui permet de se rafraîchir à 120 Hz, et possède également avec une batterie de 5000 mAh qui lui permet de faire tenir sa puce de Qualcomm, la Snapdragon® 7 gen 1. Un ensemble de composants qui aurait pu être du haut de gamme il y a encore peu de temps sur le marché. En ce moment, il est à 369,90 € sur Rakuten contre 499,90 € sur le site de son constructeur, une super réduction à ne pas manquer si vous souhaitez un très bon smartphone à prix abordable.

Fiche technique du Honor 90

Écran : AMOLED 120 Hz, de 6,7 pouces

AMOLED 120 Hz, de 6,7 pouces Processeur : Processeur Snapdragon® 7 gen 1

Processeur Snapdragon® 7 gen 1 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Caméra principale : 200MP

200MP Caméra frontale : 50MP

50MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide

Le Honor 90 se distingue au sein des autres smartphones de milieu de gamme grâce à plusieurs caractéristiques remarquables, notamment son écran, son appareil photo et sa batterie. Son impressionnant écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz n'a rien à envier aux modèles haut de gamme. En ce qui concerne la photographie, son appareil photo principal offre une résolution de 200 Mp, tandis que la caméra frontale propose 50 Mp pour les selfies, des performances bien supérieures à la moyenne même des smartphones haut de gamme. De plus, sa batterie de 5000 mAh se recharge très rapidement.

Honor 90 : Rakuten le propose à moins de 370 € !

En ce moment, Rakuten propose le Honor 90 à 369,90 € l'un de ses prix les plus bas enregistré à ce jour. À la frontière entre le milieu et haut de gamme, le Honor 90 est un excellent appareil polyvalent qui saura contenter les plus exigent qui recherche autant de la qualité qu'un rapport qualité prix avantageux.