Samsung Galaxy S23 : le porte étendard du constructeur Corréen est proposé avec 200 € de réduction

Le Samsung Galaxy S23 est un excellent smartphone de cette année sorti par Samsung dans sa gamme S haut de gamme. Représentant actuel de la marque, il s'agit du modèle sur lequel se fondent les modèles S23+ et S23 Ultra. En ce moment, il est disponible sur Rakuten à moins de 600 €, une très belle réduction, surtout sur son prix de sortie qui était de 959 € !

Le Samsung Galaxy S23 est un téléphone portable du constructeur Samsung qui a été lancé sur le marché en 2023. Le fleuron de la marque coréenne représente l'excellence de la gamme. Il illustre un niveau de compétence inégalé sur le marché en étant à la fois polyvalent et puissant dans presque tous les domaines. Doté d'un impressionnant écran AMOLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et propulsé par le processeur Snapdragon 8 Gen 2, le Samsung Galaxy S23 intègre également une caméra de 50 MP, faisant de lui un véritable monstre de performance. Bien qu'il ait été initialement lancé au prix de 959 € en début d'année, vous avez actuellement la possibilité de l'acquérir à un tarif attrayant de 599 € sur Rakuten !

Fiche technique du Samsung Galaxy S23

Écran : AMOLED 120 Hz, de 6,1 pouces

Processeur : Processeur Snapdragon® 8 gen 2

Mémoire : 8 Go

Stockage : 128 Go de stockage interne

Caméra principale : 50 Mp

Caméra frontale : 12MP

Batterie : 3900 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Samsung Galaxy S23 se distingue dès qu'on le prend en main par son impressionnante taille, avec un écran de 6,1 pouces offrant une qualité Amoled et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, il embarque une puce extrêmement puissante de Qualcomm, la Snapdragon 8 gen 2, qui est sans doute la puce la plus performante, actuellement disponible sur le marché. De plus, ses capteurs photo sont hautement performants, notamment le capteur principal de 50 Mégapixels. Malgré cette puissance de traitement, il offre une excellente autonomie, ce qui constitue un atout considérable pour un appareil aussi performant. Dans l'ensemble, le Samsung Galaxy S23 se présente comme un compagnon idéal pour une variété de tâches au quotidien.

Le Samsung Galaxy S23 est actuellement à 599,76 € sur Rakuten au lieu des 799 € proposés par Samsung. Il est disponible dans sa version Américaine, mais compatible avec les opérateurs français.