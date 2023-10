Découvrez les forfaits mobile du moment à prix cassé et disponibles sur le réseau Orange avec cet opérateur virtuel

Des forfaits sur le réseau Orange

Lebara Mobile propose en ce moment quatre forfaits mobile en promo avec de 20Go à 130Go à prix cassé ! Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement de téléphone à tout moment et sans frais.

Ces offres, réservées aux nouvelles souscriptions, sont disponibles sur le réseau Orange, qui n'est autre que le premier réseau de France selon le rapport 2022 de l'ARCEP (Agence de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse). Ainsi, en souscrivant à l'un ou l'autre de ces forfaits économiques, cela vous assure de profiter pleinement de vos garanties, où que vous soyez en France.

Concernant les forfaits de Lebara Mobile, sachez qu'ils s'étalent sur 30 jours et non sur un mois calendaire. Ne soyez donc pas surpris si vos garanties et le paiement de votre abonnement se renouvellent tous les 30 jours. En plus, l'opérateur vous offre gratuitement la carte SIM ainsi que 1Go le premier mois de votre abonnement.

Des forfaits à prix cassé

Quel que soit le forfait que vous choisirez, vous pourrez appeler et envoyer vos messages (SMS) sans compter aussi bien depuis la Métropole que depuis les pays de l'UE et les DOM, grâce à l'illimité.

Le forfait 20Go est idéal pour les petits budgets comme les petits besoins. En effet, pour seulement 5,99€ par mois, vous pourrez profiter de 20Go en France métropolitaine. Si vous souhaitez doubler votre enveloppe data, vous pouvez opter pour l'offre mobile à 7,99€ par mois qui vous permettra de bénéficier de 40Go depuis la Métropole. Les plus gourmands d'entre vous pourront souscrire au forfait 100Go à 9,99€ par mois, offrant ainsi toute la sérénité pour surfer sur le web en France métropolitaine (100Go).

Ces trois forfaits pas chers vous fournissent 5Go utilisables depuis l'UE et les DOM, dont l'usage sera décompté de votre enveloppe data globale.

Si vous préférez faire exploser les compteurs, on vous invite à regarder de plus près le forfait 130Go. À 13,99€ par mois, vous pourrez ainsi disposer de 130Go en France métropolitaine, dont 7Go alloués à votre connexion internet depuis l'étranger (UE/DOM) !