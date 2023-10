Forfait mobile : quelle est la consommation moyenne des Français ?

Vous êtes curieux de savoir quelle est la consommation moyenne réelle des abonnés aux forfaits mobile ? Eh bien, vous allez certainement être surpris par les données de l'ARCEP, révélées dans son dernier rapport sur les services de communications électroniques en France. On vous dit tout dans cet article et on vous présente en plus quelques forfaits concordants !

Une augmentation du trafic 4G

L'ARCEP - Agence de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse - a sorti le 3 octobre dernier un rapport sur les services de communications électroniques en France. Il permet d'observer les marchés des communications électroniques et les comportements des abonnés en matière de navigation web, de communications vocales, écrites, etc.

Nous voyons régulièrement de nombreuses offres sur les forfaits mobiles avec une enveloppe data impressionnante de plus de 100Go, mais en a-t-on réellement besoin et les utilise-t-on vraiment ? Le rapport de l'ARCEP indique que le trafic actif 4G des utilisateurs s'élève en moyenne à 15,4Go par abonné. Ce chiffre est en augmentation de 1,8Go par rapport aux données de l'année précédente. De même, depuis l'étranger, les abonnés consomment davantage de data que les deux dernières années.

15,4Go, même si ce chiffre augmente, donne de quoi réfléchir aux abonnements téléphoniques auxquels nous souscrivons. En effet, au regard de cette donnée et face aux très nombreuses promos que l'on peut voir, ne serait-il pas plus intéressant d'opter pour des forfaits à prix mini contenant une enveloppe data allant de 5Go à 40Go ? Quitte à changer d'abonnement mobile si les besoins augmentent grâce aux forfaits sans engagement !

Quelques exemples de forfaits pas chers

Pour répondre à cette moyenne, voici une petite sélection de trois forfaits pas chers et sans engagement à votre disposition chez différents opérateurs virtuels.

Chez Lebara, vous pouvez profiter du forfait Mensuel 20Go pour seulement 5,99€ par mois (tous les 30 jours). Il vous permettra de profiter du réseau Orange ainsi que de 20Go pour surfer sur net en France métropolitaine. Vous pourrez également appeler et envoyer vos SMS comme bon vous semble depuis la Métropole. En plus, la carte SIM est offerte et l'opérateur vous offre 1Go le premier mois de votre abonnement.

Il existe également les forfaits à moins de 10€ chez Bouygues Telecom et RED by SFR :