Google Pixel 7a : retrouvez-le à 464 € pendant les Prime Days Amazon, et avec la possibilité de la payer en 4 fois sans frais !

Le Google Pixel 7a est un excellent smartphone du géant américain qui a baissé de prix avec l'annonce des précommandes du tout nouveau Pixel 8 et de ses déclinaisons. Cependant, il est possible de le trouver à vraiment pas cher sur Amazon pendant les Prime Days qui vous permettent de l'obtenir en 4 fois sans frais et à 464 €, faisant ainsi 9 % de réduction !

Le Google Pixel 7a est l'un des plus récents smartphones de cette année produit par Google. Google fait progressivement son chemin sur le marché en offrant des téléphones de grande qualité, dotés de composants puissants, notamment la Google Tensor 2, présente à la fois sur cette version 7a et sur leur modèle Pro haut de gamme ! Polyvalent, il excelle tant en photographie qu'en autonomie de batterie et en termes de fonctionnalités de sécurité. Google propose cet appareil au prix de 509 €, mais vous pouvez le dénicher à un tarif de 464 € sur Amazon, et cela coïncide avec les Prime Days. En plus, vous pouvez obtenir l’appareil avec un financement en 4 fois sans frais.

Fiche technique du Google Pixel 7a

Écran : Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+

Le Google Pixel 7a se distingue facilement de la concurrence dans la catégorie des smartphones de milieu de gamme grâce à sa fiche technique exceptionnelle, lui conférant une robustesse et une efficacité remarquable dans de nombreuses tâches. Ses 8 Go de RAM, combinés à la puce Google Tensor 2, identique à celle de sa version haut de gamme et développée en interne par le fabricant pour une optimisation maximale, y contribuent de manière significative. De plus, il offre un appareil photo de haute qualité avec un objectif principal de 64 mégapixels, surpassant ainsi la plupart des smartphones de sa catégorie. Et n'oublions pas son superbe écran OLED.

Le Google Pixel 7a est à moins de 390 € sur la Rakuten

En ce moment, le Google Pixel 7a est disponible à 464 €, ce qui représente une économie de 9 % par rapport au prix de 509 € affiché sur le Google store. Cette offre avantageuse est rendue possible grâce à Amazon, qui propose également un chargeur avec l'appareil et la possibilité de le payer en 4 fois sans frais !