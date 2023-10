Forfaits mobile 5G sans engagement dès 15.99€ : découvrez la meilleure offre du moment sur chaque réseau

Envie de surfer sur le web à toute vitesse et de profiter d'un max de data ? Découvrez les meilleures offres mobile du moment disponibles sur chaque réseau avec les forfaits 5G sans engagement dès 15,99€ par mois ! Vous trouverez à coup sûr LE forfait idéal ; on vous les présente en détail dans cet article !

Un forfait mobile 5G à prix doux sur le réseau SFR

Chez Syma Mobile, vous pouvez profiter d'un forfait pas cher disponible sur le réseau SFR. Il s'agit du forfait illimité 150Go 5G à seulement 15,99€ par mois ! Celui-ci vous permettra de surfer sur le net en toute sérénité et à toute vitesse depuis la Métropole grâce aux 150Go (la 5G en option à 3€!) ainsi que depuis les pays européens et les DOM. En effet, l'opérateur vous fournit jusqu'à 13Go utilisables depuis ces zones.

Bien entendu, vous pourrez également apprécier l'illimité pour communiquer comme bon vous semble partout en Europe et appeler sans compter vers 100 destinations internationales et les mobiles européens grâce à l'option Appels internationaux gratuitement proposée.

Le plein de data sur le réseau Bouygues Telecom

L'opérateur virtuel NRJ Mobile propose une nouvelle série spéciale avec 200Go de data en France métropolitaine avec la 5G ! Ce forfait illimité profite en ce moment d'une remise mensuelle de 2€ sans condition de durée sur le prix initial du forfait WOOT 200Go. À 17,99€ par mois (au lieu de 19,99€), ce forfait vous permet également de disposer de 19Go lors de vos séjours en Europe et dans les DOM. De même, l'illimité vous donnera la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages à votre guise depuis l'ensemble de ces destinations.

Notez que ce forfait sans engagement s'appuie sur le réseau Bouygues Telecom.

Un forfait illimité avec 140Go 5G sur le réseau Orange

Nouvellement lancé, le forfait SOSH à 20,99€ par mois est réservé aux nouveaux clients et utilise le réseau Orange, premier réseau mobile de France, selon le rapport 2022 de l'ARCEP. Cet abonnement mobile vous offre une enveloppe data de 140Go en France métropolitaine et soyez rassuré, la 5G est incluse ! Vous êtes amené à séjourner en Europe et dans les DOM ? Pas de souci, vous pourrez profiter de 25Go dédiés à votre connexion web depuis ces zones.

Vous pourrez en plus bénéficier de l'illimité pour communiquer à votre guise depuis la Métropole, les DOM et plus largement depuis la zone Europe.

Un forfait 5G pas cher sur le réseau Free Mobile

Free Mobile, de son côté, propose une offre 5G parmi tous ses forfaits Free : le forfait Free 5G à partir de 9,99€ par mois ! En effet, les abonnés Freebox Pop paieront de tarif exceptionnel pour profiter de la data illimitée en 5G depuis la Métropole. Les clients Freebox verseront quant à eux la somme mensuelle de 15,99€ et bénéficieront également de la data 5G en illimité.

Pour toute nouvelle souscription, le forfait Free 5G s'élève à 19,99€ par mois et fournit jusqu'à 250Go en 5G. Autant dire que depuis la France métropolitaine, vous pourrez surfer sur la toile sans complexe ! Depuis l'étranger*, vous bénéficierez de 35Go afin de rester connecté un peu partout sur le globe. En France comme à l'étranger*, vous profiterez de l'illimité pour communiquer sans vous limiter grâce à l'illimité.

Petit plus pour les amateurs de sport, l'accès premium à l'appli Free Ligue 1 est disponible gratuitement.

*de nombreuses destinations sont incluses (Chine, USA, Canada, Europe, etc.), n'hésitez pas à vous renseigner