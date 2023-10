Photos avec un smartphone, que font les Français de leurs clichés et comment les jugent-ils ? Honor s’est penché sur la question

Avec de plus en plus de foyers équipés d'appareils numériques, la photographie est devenue une passion pour les utilisateurs de smartphones en général, qu'ils ne peuvent s'empêcher de pratiquer pour capturer chaque instant, même si certaines de leurs photos finissent par être oubliées dans leur espace de stockage. L'appareil photo est un outil indispensable pour de nombreux Français. Il leur permet de capturer les moments importants de leur vie et de lutter contre l'angoisse de rater quelque chose, le fameux, Fear of Missing Out (FOMO). Ainsi, selon l’étude, il ressort que 52 % des utilisateurs ne pourraient pas se passer de leur appareil photo plus d'un mois. Cette angoisse est plus forte chez les femmes que chez les hommes. La majorité des photographes sont même prêts à sacrifier du temps pour capturer le cliché parfait. Cette tendance varie selon l'âge. Les 16-24 ans sont les moins enclins à patienter pour la photo parfaite présentant 61% contre 71% pour les personnes âgées entre 25 et 34 ans et 68% pour les individus qui ont entre 35 et 50 ans.

Mais que font les Français des photos qu’ils ont prises ?

Selon l’étude, 32% des personnes interrogées les publient directement sur les réseaux sociaux alors qu’ils sont 45% à aimer les regarder lorsqu’ils sont seuls. 18% impriment leurs photos pour les envoyer à leurs proches afin de constituer des albums ou pour les encadrer et ils sont 15% à réaliser des albums en ligne via les différentes plateformes existantes. Plus rarement, certains utilisateurs offrent une seconde vie à leurs clichés et prennent le temps de les trier. En effet, 77% des personnes interrogées reconnaissent prendre plusieurs photos avec l’intention de les trier ensuite mais, finalement, ne le font pas. En outre, le même pourcentage d’individus s’est déjà demandé pourquoi ils avaient pris telle ou telle photo qu’ils jugent, à postériori, sans intérêt. Globalement, les Français ne semblent pas adeptes du stockage externe pour leurs photos préférant les conserver dans la mémoire de leur smartphone. 71% des personnes interrogées se rendent compte qu’ils conservent des photos ratées et 64% disent avoir déjà refait une photo après avoir complètement oublié qu’ils avaient déjà pris exactement la même. Bilan : 81% des Français sont obligés de supprimer des photos stockées dans leur mobile pour récupérer de l’espace de stockage.

Une belle photo, est-ce si important pour les Français ?

Selon l’étude menée par OpinionWay pour Honor, il semblerait que les Français apportent de l’importance à la beauté de leurs photos puisqu’ils représentent 85% des personnes interrogées. Pourtant, 17% estiment ne pas avoir « l’œil » pour repérer ce qui leur permettrait de faire de belles photos. Ils sont 11% à déclarer ne pas savoir correctement cadrer alors que 83% des Français âgés entre 16 et 50 ans reconnaissent qu’il leur arrive de rater des photos réalisées avec leur smartphone. Les Français ont déclaré, à hauteur de 23% chez les hommes et 28% chez les femmes, ne pas suffisamment connaître les fonctionnalités de leurs appareils. Pour la majorité des personnes interrogées, c’est le smartphone qui est la cause d’une photo ratée alors que 24% estiment que leurs photos le sont par manque de luminosité.

Afin de mieux aider les utilisateurs dans leurs pratiques de la photo avec un smartphone, les marques et notamment Honor intègrent des technologies toujours plus pointues, des espaces de stockage plus importants et des fonctionnalités de plus en plus accessibles. Ainsi pour la marque chinoise, le service Recherche et Développement représente actuellement 60% des effectifs de l’entreprise lui ayant permis de développer des technologies d’avant-garde désormais intégrées sur leurs derniers mobiles, selon Mylène Poncet, Directrice marketing chez Honor France.

Cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 1524 personnes, représentatif de la population française âgée de 16 à 50 ans. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. Les interviews ont été réalisées du 28 juillet au 4 août 2023.