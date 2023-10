iPhone 14 Plus : 80 € de réduction et un financement en 4 fois sans frais pour ce haut de gamme chez Amazon !

L'iPhone 14 Plus est la version améliorée de la 14e génération des smartphones premium d'Apple, c'est-à-dire des smartphones à la fois luxueux, mais accessibles au grand public. En ce moment, il est sur Amazon à 889 €, avec une réduction de 80 € et la possibilité de le payer en 4 fois, et cela sans frais !

La fiche technique de l'iPhone 14 Plus

Écran : 6,7 pouces, Oled Super Retina HDR10, Dolby Vision, utlra-lumineux

Processeur : A15 Bionic

A15 Bionic Capteurs photo : grand-angle (12 MP) et ultra grand-angle performants (12 MP)

: grand-angle (12 MP) et ultra grand-angle performants (12 MP) 26h d'autonomie, 4325 mAh, charge rapide 20W

L'iPhone 14 Plus est un véritable appareil polyvalent et puissant avec grand écran de 6,7 pouces doté d'une technologie OLED, ce qui le rend très agréable avec des couleurs chaudes et précises, et une meilleure utilisation de l'énergie. Le processeur du iPhone 14 Plus intègre la puissante puce A15 Bionic d'Apple, un SoC particulièrement efficace. En ce qui concerne l'appareil photo, il propose deux capteurs de 12 mégapixels, complétés par un traitement d'image poussé. Enfin, malgré sa puissance, la batterie du iPhone 14 Plus assure une longue autonomie, garantissant une durée sur le long terme.

L'iPhone 14 Plus : il est proposé sur Amazon avec une baisse de 80 €

L'iPhone 14 Plus est disponible sur Amazon avec une baisse de prix de 80 €, mais aussi la possibilité de le payer en 4 fois, et cela sans frais. Une superbe occasion de profiter de la qualité du site Amazon, mais aussi d'un appareil puissant et luxueux qui vous sera livré rapidement.