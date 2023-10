Les promos du moment sur les forfaits mobile 100Go à saisir chez ces trois opérateurs de réseau mobile

Un forfait à prix cassé sur le réseau Bouygues Telecom

Chez Auchan Télécom, vous pouvez profiter en ce moment d'un forfait pas cher avec 100Go d'internet pour surfer sur la toile en toute sérénité. En effet, ce dernier bénéficie d'une remise de 3€ sans condition de durée pour toute souscription ! Aussi, la carte SIM vous coûtera seulement la somme de 1€.

Au prix de 9,99€ par mois (au lieu de 12,99€), ce forfait vous permettra de rester connecté depuis l'étranger grâce aux 13Go dédiés à cet usage depuis l'UE et les DOM. Depuis l'ensemble de ces destinations, vous bénéficierez de l'illimité pour communiquer sans compter.

Sachez enfin que ce forfait sans engagement s'appuie sur le réseau Bouygues Telecom.

Un forfait flexible et neutre en CO2 sur le réseau SFR

De son côté, Prixtel met en avant son forfait Le grand, flexible et neutre en CO2. Ce forfait illimité dispose de trois paliers data à partir de 100Go jusqu'à 160Go. Pour profiter de 100Go en France métropolitaine, il vous faudra verser la somme de 9,99€ par mois. Pour disposer de plus data, c'est possible grâce aux deux autres paliers (de100Go à 130Go à 12,99€/mois et de 130Go à 160Go à 15,99€/mois).

Ce forfait disponible sur le réseau SFR vous fournit jusqu'à 15Go lorsque vous voyagez en Europe (UE/DOM). L'illimité est bien entendu inclus pour que vous puissiez appeler et envoyer vos messages comme bon vous semble depuis ces différentes zones.

Un forfait pas cher sur le réseau Orange

Lebara vous permet de disposer d'un forfait économique avec 100Go de data pour votre connexion en France métropolitaine et l'illimité pour vos appels et SMS émis depuis celle-ci. Vous êtes amené à séjourner à l'étranger ? L'opérateur vous propose jusqu'à 5Go utilisables depuis l'UE et les DOM.

Le tarif de cet abonnement mobile s'élève à 9,99€ par mois ; 9,99€ tous les 30 jours pour être plus précis. De plus, la carte SIM vous est offerte tout comme 1Go lors de votre premier mois d'abonnement. Notez enfin qu'en souscrivant à ce forfait en promo, vous bénéficierez du réseau Orange, premier réseau de France selon le rapport 2022 de l'ARCEP.