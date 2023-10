Google Pixel 6 : profitons de la sortie du Pixel 8 pour acquérir le Pixel 6 à moins de 300 € !

Le Google Pixel 6 est l'ancien flagship du géant Américain Google. Vous pouvez le trouver actuellement sur Cdiscount à moins de 300 €, ce qui en fait l'un de ses prix les moins chers du moment, et cela, on le doit probablement à la sortie toute récente des nouveaux Pixel 8 !

Le Google Pixel 6 est l'ancien porte-étendard du constructeur Google qui a été présenté en octobre 2021. Il s'agit d'un téléphone de milieu de gamme, mais avec des composants et caractéristiques non loin d'un haut de gamme. Il est possible de le trouver en ce moment à moins de 300 € sur Cdiscount, avec 2 ans de garantie, une reprise sur votre ancien smartphone pour baisser encore son prix, et même un an offert pour l'antivirus McAfee Total Protection.

Fiche technique du Google Pixel 6

Écran : Écran OLED de 6,4 pouces avec résolution Full HD+, 90hz

: Écran OLED de 6,4 pouces avec résolution Full HD+, 90hz Processeur : Google Tensor Titan M2

: Google Tensor Titan M2 Mémoire : 8 Go de RAM

: 8 Go de RAM Stockage : 128 Go

: 128 Go Appareil photo : capteur principal 50 Mp ; frontal 12 Mp

: capteur principal 50 Mp ; frontal 12 Mp Batterie : Batterie de 4614 mAh charge rapide 18W

Le Google Pixel 6 est un très bon smartphone qui aujourd'hui encore est toujours d'actualité. Il possède un bel écran Oled de 6,4 pouces, ce qui est plutôt grand, avec une puce très efficace, la Google Tensor, et surtout 8 Go de Ram, ce qui le rend très vif et efficace. Côté appareil photo, avec son capteur principal de 50 mégapixels, il est également d'une efficacité redoutable dans la plupart des situations.

Google Pixel 6 : Cdiscount le propose à moins de 300 €

Le Google Pixel 6 est proposé à 295 € chez Cdiscount, franchissant ainsi la barre symbolique des 300 €. Cdiscount offre une garantie de 2 ans sur votre appareil et un antivirus McAfee gratuit pour la première année valable sur 3 appareils.