Duel de forfaits mobile 100Go à 10€ : pour laquelle de ces deux offres allez-vous craquer ?

Vous souhaitez faire le plein de data, mais vous ne savez pas quelle offre mobile choisir ? Facilitez-vous la vie avec notre duel du jour et découvrez quel forfait 100Go vous convient le mieux parmi nos deux sélections !

Un forfait avec un max de data à 10€

Parce que l'on sait comme il peut être difficile de s'y retrouver parmi toutes les offres mobiles en promo, nous vous proposons un duel de forfaits avec un max de data à 10€ par mois. Nous avons choisi de comparer les forfaits pas chers des opérateurs Réglo Mobile et Lebara. Leur forfait est sans engagement, ce qui vous permettra de résilier votre abonnement mobile dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

Il s'agit du forfait Mensuel 100Go à 9,99€ par mois (tous les 30 jours) chez Lebara - offre réservée aux nouvelles souscriptions - et du forfait 4G+ 9,95€ à 9,95€ par mois chez Réglo Mobile. S'ils proposent tous deux 100Go pour surfer sur le net en toute sérénité depuis la France métropolitaine, certains éléments les différencient.

Forfait Mensuel 100Go ou forfait 4G+ 9,95€ ?

Voici les critères que nous avons sélectionnés pour vous aider à faire votre choix parmi ces deux abonnements mobile sans engagement :

L'illimité : les deux forfaits proposent l'illimité pour communiquer sans compter en France métropolitaine. Notez cependant que le forfait Mensuel de Lebara ne comprend pas l'émission des MMS dans son offre mobile.

L'itinérance : le forfait 4G+ de Réglo Mobile est plus avantageux. Il fournit 10Go utilisables depuis les pays de l'UE et les DOM ainsi que l'illimité pour les appels, SMS et MMS émis depuis ces zones. L'offre de Lebara fournit 5Go.

Le réseau mobile : ce critère dépend de votre situation géographique. Le forfait 4G+ s'appuie sur le réseau SFR tandis que le forfait Mensuel de Lebara utilise le premier réseau de France* : Orange.

Les conditions et avantages à la souscription : en souscrivant à l'offre de Lebara, vous bénéficiez de deux avantages, à savoir la carte SIM et la livraison gratuites ainsi qu'1Go offert le premier mois d'abonnement. Chez Réglo Mobile, la carte SIM vous coûtera la somme unique de 5€ et les frais de livraison sont offerts.

* Selon le rapport de l'ARCEP de 2022