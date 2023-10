Bon plan mobile : optez pour l'un de ces trois forfaits mobile 80Go disponibles dès 9,99€

Un forfait 80Go à moins de 10€ sur le réseau Orange

Il pleut des promos chez cet opérateur low cost ! En effet, Lebara vous offre la carte SIM et sa livraison pour toute souscription au forfait Mensuel 80Go. Ce forfait sans engagement est au prix de 9,99€ par mois* et vous permet de profiter de 80Go depuis la France métropolitaine. Depuis cette destination, vous pourrez également appeler et envoyer vos SMS sans compter grâce à l'illimité. Si vous êtes amené à vous déplacer à l'étranger, vous bénéficierez de 5Go afin de garantir votre connexion web depuis l'UE et les DOM.

Enfin, sachez que cette offre mobile est disponible sur le réseau Orange, premier réseau de France selon le rapport de l'ARCEP - Agence de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

*forfait renouvelé automatiquement tous les 30 jours

Un forfait 80Go illimité sur le réseau SFR

Disponible sur le réseau SFR, ce forfait illimité et sans engagement vous propose 80Go pour surfer sur le net depuis la France métropolitaine. Il s'agit de l'abonnement mobile Le Relax de Coriolis. À 10,99€ par mois, vous disposerez de 10Go lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM. Depuis ces zones comme depuis la Métropole, vous aurez l'opportunité de communiquer à votre guise grâce à l'illimité prévu par votre forfait.

Vous pouvez conserver ou changer votre numéro de téléphone lors de votre souscription. L'activation de votre forfait - soit la carte SIM - vous coûtera la somme de 10€.

Une série spéciale 80Go sur le réseau Bouygues Telecom

Chez NRJ Mobile, vous pouvez en ce moment souscrire à la série spéciale 4G avec 80Go dédiés à votre connexion web depuis la Métropole. Celle-ci est au prix de 10,99€ par mois et vous offre la possibilité de rester connecté à l'étranger (UE/DOM) grâce aux 13Go prévus à cet effet ! Ce forfait sans engagement s'appuie sur le réseau Bouygues Telecom et vous permet de disposer de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble depuis l'ensemble des zones précitées.

L'opérateur propose une promo supplémentaire pour toute souscription à son forfait pas cher : la carte SIM est à seulement 1€ !