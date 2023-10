Venez découvrir le forfait mobile éco responsable de Bouygues Telecom

Vous pensiez qu'un forfait mobile ne pouvait pas être compatible avec une démarche écologique ? Détrompez-vous, l'offre unique Source en est la preuve ! Découvrez dans cet article le forfait responsable et solidaire proposé par Bouygues Telecom.

Un forfait éco responsable

Voici une idée éclairante et éclairée de l'opérateur Bouygues Telecom : un forfait écoresponsable porté par l'opérateur virtuel Source Mobile ! Ce forfait économique est l'occasion d'opter pour un abonnement mobile qui soit à la fois responsable vis-à-vis de l'environnement et solidaire !

En effet, en souscrivant à cette offre Source 40Go, vous pouvez transformer les gigas que vous n'avez pas consommés en gouttes d'eau grâce au partenaire Lilo. Ces dernières peuvent être utilisées à des fins solidaires. Oui, vous pouvez choisir de soutenir une ou plusieurs actions solidaires parmi une sélection de 1000 associations. Comment cela fonctionne concrètement ? Eh bien, 1Go non consommé vaut 20 gouttes. Ces gouttes peuvent être accumulées au fil de mois dans votre application Source pour que vous puissiez réaliser vos dons à tout moment et pour la ou les actions de votre choix !

Par ailleurs, l'opérateur vous propose quelques conseils et astuces pour un quotidien plus respectueux de l'environnement, disponibles sur l'appli Source.

Les garanties du forfait pas cher et écolo Source

Avec ce forfait écoresponsable Source, vous pourrez disposer de 40Go en France métropolitaine et utiliser jusqu'à 10Go lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM. Depuis l'ensemble de ces destinations, vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer sans compter ! Pour profiter de ce forfait sans engagement, il vous faudra verser 10€ par mois. La carte SIM vous coûtera quant à elle la somme de 9€ et vous sera livraison gratuitement sous 3 à 5 jours à votre domicile.

Si vous avez davantage de besoins en termes de gigas, sachez que des recharges sont accessibles : 2€ les 5Go supplémentaires. Il vous suffit de vous connecter à votre appli et d'en faire la demande "Si besoin, je recharge des gigas".