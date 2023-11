Honor 90 Lite : où pouvons nous le trouver à petit prix en ce moment ?

Honor est un constructeur chinois qui appartenait anciennement à Huawei, mais qui s'est émancipé depuis quelques années pour se spécialiser dans les smartphones luxueux, le plus souvent très haut de gamme, avec des prix dépassant le millier d'euros. Un smartphone atypique qui n'a pas manqué de marquer récemment est par exemple le Magic Vpurse en forme de sac à main. Le Honor 90 Lite est quant à lui plus classique, et aussi à un prix beaucoup plus raisonnable, ce qui nous permet d'accéder à la qualité des technologies développées par Honor. Cet appareil de milieu de gamme très polyvalent, avec une fiche technique impressionnante pour sa catégorie, est proposé en ce moment chez ce partenaire de la Fnac à 209 €.

Fiche technique du Honor 90 Lite

Écran : AMOLED 90 Hz, de 6,7 pouces

AMOLED 90 Hz, de 6,7 pouces Processeur : MediaTek Dimensity 6020

MediaTek Dimensity 6020 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Caméra principale : 64 MP

64 MP Caméra frontale : 16 MP

MP Batterie : 4500 mAh avec prise en charge de la charge rapide

Le Honor 90 Lite possède une fiche technique qui pourrait s'approcher du haut de gamme si nous n'avions pas son contexte. Cela veut dire, à l'instar d'un iPhone par exemple, que Honor excelle dans l'optimisation de ses appareils, ce qui permet d'aller à l'essentiel et de nous proposer puissance, maniabilité et fluidité, à un prix abordable.

Le Honor 90 Lite est disponible avec une belle réduction de 40 € !

Le Honor 90 Lite est donc proposé chez le partenaire Fnac Mobile Vie à 209 €. Il s'agit d'une réduction de 40 € sur le prix de son constructeur qui nous le propose pour 249 €.