Samsung Galaxy S22 + : Presque 50 % de moins dès le deuxième jour du mois Black Friday sur Cdiscount !

Le Samsung Galaxy S22+ est la version améliorée du Galaxy S22, qui était le fer de lance de la marque avant la sortie du S23 cette année. On peut dire que le S22 du constructeur Samsung garde toujours de sa superbe, et que le S22+ est d'autant plus intéressant qu'il propose une expérience plus approfondie grâce à une fiche technique revue à la hausse en termes de composants. En ce moment, vous pouvez retrouver ce puissant smartphone sur Cdiscount pour 488 €... En sachant qu'il est sorti l'année dernière pour 1059 €, il y a de quoi être impressionné ! Il faut dire que chez Cdiscount, c’est le Black November !

Fiche technique du Samsung Galaxy S22 Plus

Écran : AMOLED 120hz, de 6,6 pouces

Processeur : Samsung Exynos 2200

Mémoire vive (RAM) : 8 Go

Stockage interne : 128 Go, extensible via carte microSD

Caméra principale : 50 MP

Caméra frontale : 10 MP

Batterie : 4 500 mAh avec charge rapide et charge sans fil

Le Samsung Galaxy S22+ est tout simplement dans le top des smartphones avec le meilleur rapport qualité / prix du moment. Impossible de dire le contraire puisqu'il baisse de 46 % par rapport à son prix de lancement, et qu'il est le plus souvent proposé entre 800 et 900 €. Superbe écran Amoled, 8Go de Ram, une mémoire extensible, chose rare avec les smartphones récents, mais aussi une excellente batterie et une caméra puissante, font de ce modèle un must.

Le Galaxy S22+ est disponible à moins de 500 pour le Black November de Cdiscount !

En ce moment c'est le Black November chez Cdiscount, en référence au Black Friday qui aura lieu en deuxième partie du mois. Pour l'occasion, le vendeur nous propose des prix cassés, et c’est le moins que l'on puisse dire avec ce Samsung Galaxy S22+ à 488 € ! En plus, Cdiscount à l'avantage de nous permettre d'obtenir une garantie de 2 ans, une livraison gratuite, et de nous offrir pendant 1 an l'antivirus McAfee Total Protection.