Google Pixel 7a : un haut de gamme au sommet avec 114 € de réduction pour pour préparer le Black Friday

Le Google Pixel 7a est un excellent smartphone qui va à l'essentiel, tout en proposant des composants haut de gamme pour la meilleure expérience possible. En ce moment sur Rakuten, vous pouvez vous le procurer pour 395 €, une véritable occasion de l'acquérir sous le palier symbolique des 400 €.

Le Pixel 7a de Google est une version que l'on pourrait qualifier d'alléger du Pixel 7 classique, dans le sens où il s'agit d'un socle commun, mais avec des modifications pour permettre de le rendre plus abordable. Le 7a garde bien sûr sa puce Google Tensor 2, qui représente l'excellence parmi les SoC. En ce moment, cet appareil est proposé à 509 € par Google sur son site Internet, mais on peut le trouver à 395 € sur Rakuten. Le Google Pixel 7a est un bijou de technologie qui se veut polyvalent et accessible.

Fiche technique du Google Pixel 7a

Écran : Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+

Le Google Pixel 7a intègre donc sa fameuse Google Tensor 2 à un écosystème performant quasiment identique à sa version plus haut de gamme. Le Pixel 7a se dote de 8 Go de RAM, d'un objectif principal pour les photos de 64 mégapixels, ainsi que d'un superbe écran OLED ce qui le rend polyvalent pour la plupart des utilisations.

Le Google Pixel 7a est disponible à prix canon sur Rakuten

Rakuten nous propose donc le Google Pixel 7a à moins de 400 €, 395 € précisément, pour commencer ce mois de Novembre qui se finira en apothéose avec le Black Friday. Mais pas besoin d'attendre celui-ci, car cette offre à tout d'un bon plan, avec sa livraison gratuite, doublée d'une assurance pour l’appareil et de 2 ans de garantie.