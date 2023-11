Promos à saisir : les forfaits mobile 40Go à prix cassés chez ces trois opérateurs virtuels !

Le forfait ajustable et neutre en CO2

Voici un forfait sans engagement qui se démarque de la plupart des offres mobiles. En effet, le forfait Oxygène de Prixtel est non seulement neutre en CO2, mais aussi flexible. Ce forfait ajustable permet donc de varier sa consommation de gigas d'un mois à l'autre sans surcoût grâce aux trois paliers data qui le constituent :

jusqu'à 40Go en Métropole : 8,99€/mois

de 40Go à 60Go en Métropole : 10,99€/mois

de 60Go à 80Go en Métropole : 12,99€/mois

Disponible sur le réseau SFR, ce forfait vous propose également 15Go (inclus) lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les DOM. Depuis l'ensemble de ces destinations comme depuis la Métropole, vous bénéficierez de l'illimité pour communiquer sans compter.

Le forfait 40Go avec la carte SIM à 1€

Chez l'opérateur Cdiscount Mobile, vous pouvez profiter en ce moment de son forfait 40Go à prix cassé ainsi que de la carte SIM à seulement 1€ pour toute souscription ! Ce forfait 40Go coûte la somme de 8,99€ par mois au lieu de 10,99€, vous permettant de réaliser une économie de 24€ chaque année sur votre budget de téléphonie mobile.

Ce forfait illimité vous offre 40Go pour surfer sur le net en France métropolitaine ainsi que 11Go utilisables en l'Europe*. Vous aurez par ailleurs l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages à votre guise depuis l'ensemble des zones précitées. Notez que cet abonnement mobile s'appuie sur le réseau Bouygues Telecom.

Le forfait 40Go avec 6€ de remise mensuelle

Auchan Télécom vous fait faire de belles économies grâce aux promos du moment ! En effet, son forfait 40Go - qui utilise également le réseau Bouygues Telecom - bénéficie d'une remise mensuelle de 6€ sur le prix initial. Vous paierez ainsi votre forfait sans engagement 8,99€ par mois au lieu de 14,99€. Cette économie représente l'équivalent de 4 mois d'abonnement au tarif de base. De plus, la carte SIM vous coûtera la somme unique de 5€.

Vous disposerez de 15Go lors de vos séjours en Europe et dans les DOM en plus des 40Go dédiés à votre connexion web en France métropolitaine. Bien entendu, l'illimité est compris dans votre forfait économique pour les communications passées depuis la Métropole, les DOM et plus largement depuis les pays de l'UE.

*UE/DOM + Islande, Liechtenstein, Norvège