iPhone 13 : il est en 4 fois sans frais pour moins de 700 € sur Amazon

En ce moment, vous pouvez trouver l'iPhone 13 de Apple à moins de 700 € sur Amazon. Mais en plus, vous pouvez le payer en 4 fois, et cela, sans frais ! Nous vous disons tout.

Apple est un leader incontestable de la scène smartphone depuis de nombreuses années. Ce n'est pas le bruit qu'a fait la sortie des iPhone 15 qui nous dira le contraire ! Profitant de cette sortie, les appareils plus anciens de la firme ont vu leur prix baisser, et c'est le cas pour celui de l'iPhone 13 que nous retrouvons en ce moment à moins de 700 € sur Amazon. l'iPhone 13 et peut-être un appareil qui date d'il y a 2 ans, mais il n'en reste pas moins un bijou de technologie qui a ravi de nombreux utilisateurs à travers le monde. En 2022, l'iPhone 13 représentait à lui tout seul 5 % des ventes de smartphone dans le monde !

Fiche technique de l'iPhone 13

Écran : Super Retina XDR de 6,1 pouces avec résolution 2532 x 1170 pixels

Super Retina XDR de 6,1 pouces avec résolution 2532 x 1170 pixels Processeur : Puce A15 Bionic

Puce A15 Bionic Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : 64 Go, 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage interne

64 Go, 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage interne Caméra arrière : Double caméra arrière avec capteur principal de 12 mégapixels et capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels

Double caméra arrière avec capteur principal de 12 mégapixels et capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels Caméra frontale : Caméra TrueDepth de 12 mégapixels avec mode Portrait et enregistrement vidéo 4K HDR

Caméra TrueDepth de 12 mégapixels avec mode Portrait et enregistrement vidéo 4K HDR Batterie : 3240 mAh avec charge rapide et recharge sans fil

l'iPhone 13 possède une excellente fiche technique qui représente à merveille la façon dont Apple optimise ses smartphones afin de créer la meilleure ergonomie possible, mais aussi la meilleure expérience pour les utilisateurs. Disposant de l'excellente puce A15 Bionic made in Apple, l'iPhone 13 se paye le luxe d'un écran OLED plutôt grand, ainsi que d'un très bon appareil photo dont le logiciel poste traitement est extrêmement efficace. Un excellent appareil polyvalent, qui ne fait absolument pas démentir les qualités de ce constructeur.

L’iPhone 13 est disponible à moins de 700 € sur Amazon

Vous pouvez donc retrouver l'iPhone 13 sur Amazon pour 699 €, le tout payable en 4 fois sans frais, avec une livraison gratuite et les services de qualité de la plateforme Amazon. Une occasion à ne pas manquer pour tous les fans de la marque.