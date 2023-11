Duel de forfaits mobile avec 20Go à 5,99€ sans engagement de durée : Lebara vs Lyca Mobile

Deux forfaits pas chers avec 20Go

Si vous recherchez un forfait mobile avec une enveloppe data suffisante pour surfer sur le net, regarder des streaming et consulter mails et sites web de temps à autre, et ce, sans vous ruiner, les deux forfaits que nous avons sélectionnés pour notre duel du jour devraient vous intéresser ! En plus, ils bénéficient tous deux d'un tarif préférentiel ! À 5,99€ par mois, les forfaits économiques de Lebara et de Lyca Mobile sont sans engagement. Ainsi, vous aurez l'opportunité de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais afin de coller au mieux à vos besoins et à votre budget du moment.

Notez que pour profiter de ces offres mobiles en promo, il faut faire l'objet d'une nouvelle souscription. Celles-ci ont par ailleurs une spécificité qu'il nous faut vous présenter. Ces forfaits s'étalent sur 30 jours et non sur un mois calendaire. Ainsi, votre abonnement mobile est renouvelé automatiquement tous les 30 jours par votre opérateur.

Lebara ou Lycamobile ?

Pour vous aider à déterminer lequel de ces forfaits sans engagement vous conviendrait le mieux, voici les critères que nous avons privilégiés :

Le prix et la data en France métropolitaine : les deux forfaits proposés ici permettent de profiter de 20Go en France métropolitaine pour 5,99€ tous les 30 jours.

La 5G : seule l'offre de Lyca Mobile inclut la 5G gratuitement !

La data à l'étranger : le forfait de Lyca Mobile propose 5,55Go pour un usage internet depuis l'UE et les DOM. L'offre mobile de Lebara fournit 5Go utilisables depuis ces destinations.

L'illimité : les deux forfaits proposent l'illimité pour appeler et envoyer des SMS en toute tranquillité depuis la Métropole.

Le réseau mobile : le forfait de Lebara utilise le premier réseau de France selon la dernière enquête de l'ARCEP, à savoir Orange. Lycamobile s'appuie quant à lui sur le réseau Bouygues Telecom.

Le petit plus : en souscrivant à l'offre de Lebara, vous profitez de la carte SIM gratuite et de 1Go offert le premier mois d’abonnement.