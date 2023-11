Samsung Galaxy A54 : presque 30 % de réduction sur le roi du milieu de gamme !

Actuellement dans le top 10 des meilleures ventes de smartphones, le Samsung Galaxy A54 a tout pour plaire puisqu'il permet d'accéder à un prix raisonnable, à des fonctionnalités poussées dignes du géant Samsung, leader incontesté sur le marché du téléphone portable depuis maintenant plusieurs années. Actuellement, il est possible de se procurer ce best-seller pour seulement 322 €, presque un prix de smartphone d'entrée de gamme, d'autant pus que Samsung le propose lui à 499 €. Le Samsung Galaxy A54 est le modèle de smartphone produit par Samsung le plus proche de ses haut de gamme.

Caractéristiques du Samsung Galaxy A54

Écran : Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1380

: Exynos 1380 RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage : 128Go, extensible via microSD

: 128Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

: 50 MP Caméra avant : 32 MP

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le Samsung Galaxy A54 est exactement ce qu'un milieu de gamme devrait toujours être, accessible et puissant. Très belles écran Amoled, appareil photo avec un objectif principal à 50 mégapixels, ou encore une batterie de 5000 mAh, on peut dire que cet appareil est très polyvalent et taillé pour être robuste et pratique dans la plupart des situations où l'on aurait besoin d'un smartphone en 2023 !

177 € de réduction pour cette super promo chez Rakuten

Vous pouvez donc trouver le fameux Galaxy A54 de Samsung chez Rakuten pour seulement 322 € au lieu de 499 €, soit avec 177 € de réduction ! Une super offre avec en plus 2 ans de garantie.