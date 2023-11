Xiaomi Redmi Note 12 Pro + : il ne sera surement plus très longtemps à ce prix ! Moins de 330 € pour accéder à l'excellence

Pas besoin de dépenser mont et merveilles pour accéder à l'excellence, car l'excellent Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est à moins de 330 €, soit plus de 100 € de réduction sur son prix constructeur ! Ce smartphone nouvelle génération nous propose des composants haut de gamme à un prix pourtant largement inférieur à ce que l'on pourrait s'attendre grâce à un solide savoir-faire de son constructeur.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est un smartphone de milieu de gamme lancé cette année sur le marché par son constructeur chinois avec l'ambition de proposer une alternative encore plus puissante que le modèle Redmi Note 12 Pro, mais toujours à un prix défiant toute concurrence. C'est chose faite avec un appareil tout en finesse et puissance qui nous propose de quoi optimiser son quotidien de la meilleure des façons. En ce moment, vous pouvez le trouver sur Rakuten à 324 € au lieu de 429 € sur le site de son constructeur ! Une baisse de prix drastique à ne pas manquer.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus : Fiche technique

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

: 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

L’appareil de Xiaomi, le Redmi Note 12 Pro Plus est une version augmentée de son petit frère, le 12 Pro. Et effectivement, il nous propose encore plus de services à la pointe de la technologie puisque celui-ci possède un magnifique écran AMOLED plutôt grand avec ses 6,7 pouces ; une impressionnante mémoire vive de 8Go ; un triple capteur arrière, dont un objectif principal pour ses photos de 200 mégapixels ! Des composants véritablement impressionnants avec en plus une batterie de 5000 mAh avec charge de 120 watts.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est à moins de 330 € sur Rakuten !

Vous pouvez le trouver sur Rakuten à 324 € au lieu de 429 € sur le site de son constructeur ! Une très belle promo, mais pour combien de temps celle-ci va durer ? En plus, vous avez avec l’appareil, une réduction de 24 mois.