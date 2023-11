Samsung Galaxy A14 : le Black November fait fondre son prix de 48 % !

Le Samsung Galaxy A14 est exactement ce que l'on pourrait qualifier de valeur sûre. Chaque année, Samsung renouvelle sa gamme des Galaxy A composé des A1*, A3* et A5*. Nous en sommes à la 4e génération d'où le fait que le smartphone qui nous intéresse aujourd'hui se prénomme Samsung Galaxy A14. Si Samsung le propose amélioré chaque année, c'est bien parce-que celui-ci est un appareil dans lequel nous pouvons avoir confiance. Nous pouvons le trouver en ce moment pour un prix vraiment tout petit de 131 € sur le site de Pixemania !

Fiche technique du Samsung Galaxy A14 5G

Écran : Écran LCD de 6,6 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

de 6,6 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur MediaTek Helio G80

MediaTek Helio G80 Mémoire : 4 Go de RAM

de RAM Stockage : Capacité de stockage de 64 Go (extensible avec une carte microSD)

(extensible avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP , un capteur ultra Macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

avec un capteur principal de 50 , un capteur ultra Macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de pour des selfies de qualité. Connectivité : 4 G , Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 15W

Le Samsung Galaxy A14 est un smartphone 4G qui propose une fiche technique solide, permettant d'accéder à de bonnes performances à petit prix. Idéal pour des profils de personnes qui recherchent un téléphone qui soit polyvalent, mais sans nécessairement s'orienter vers les tâches multimédia les plus poussées. Il possède tout de même un bon appareil photo, et une batterie à haute performance largement au-dessus des standards de l'entrée de gamme !

Le Samsung Galaxy A14 est sur Pixemania à 131 € !

En cette période de Black November, l'événement qui se déroule tout le mois pour prolonger le Black Friday, on peut trouver des promos pour tous les profils et tous les goûts. Nous ne recherchons pas tous un téléphone surpuissant à plus de 1000 €, qui ferait office de micro-ordinateur dans notre poche. Toutefois, même à petit prix, un smartphone de qualité se doit d'être à la pointe sur les fonctionnalités proposées afin de permettre une expérience agréable et pratique. C'est le cas du Galaxy A14. En ce moment, vous pouvez le trouver à 131 €, un prix vraiment tout petit, et cela se passe sur Pixemania où il était proposé avec 48 % de plus il y a encore peu de temps, soit 255 €. Il s'agit d'une version neuve garantie 24 mois et livrée rapidement !