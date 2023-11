Xiaomi dévoile le smartphone d’entrée de gamme POCO C65 avec une grosse batterie et un grand écran

La marque Xiaomi vient d’annoncer la commercialisation d’un nouveau smartphone dans la gamme POCO avec le POCO C65. Il s’agit d’un modèle d’entrée de gamme doté d’une grosse batterie pour une grande autonomie et d’un large écran que la marque veut aussi confortable que possible pour limiter la fatigue oculaire. En voici tous les détails.

La série de smartphones POCO accueille un nouveau modèle avec le C65. Il s’adresse à toutes les personnes qui n’ont pas beaucoup de budget et qui sont à la recherche d’un mobile endurant proposant un large affichage. Pour cela, le POCO C65 dispose d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh. Malheureusement, à la différence d’autres mobiles de la marque Xiaomi, on ne peut pas compter sur une grande vitesse pour la charge. En effet, l’appareil ne supporte pas plus de 18 watts en charge filaire. Impossible d’utiliser la charge sans fil sur ce modèle.

En outre, il propose un écran LCD qui a une diagonale de 6,74 pouces. Celui-ci affiche une définition de 720x1600 pixels et il profite d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz pour des défilements aussi fluides que possible. Xiaomi annonce une luminosité maximale de 600 cd/m², ce qui est correct, mais pas exceptionnel.

Une mémoire vive double et un capteur photo 50 mégapixels au dos

Le nouveau smartphone POCO C65 est animé par le processeur Helio G85 avec une configuration de 6 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage ou de 8 Go de RAM avec 256 Go de mémoire interne. Les deux peuvent doubler leur capacité en mémoire vive, de manière virtuelle et supportent l’ajout d’une carte mémoire au format micro SD jusqu’à 1 To. Pour les photos, le téléphone est doté d’un capteur principal de 50 mégapixels avec un capteur à macro de 2 mégapixels ainsi qu’un capteur “auxiliaire”, sans plus de précision. Pour les selfies, le mobile propose un capteur frontal de 8 mégapixels installé à l’avant.

Le téléphone a un poids de 192 grammes. Il a des dimensions de 168 mm en hauteur, de 78 mm en largeur et 8,09 mm de profil. Pour la connectivité, il supporte les réseaux de télécommunication 4G ainsi que le Wi-Fi 5 et dispose d’une prise audio jack pour brancher un casque. Il y a un lecteur d’empreintes digitales installé sur le profil pour authentifier son propriétaire. Le mobile est décliné en noir, en bleu ou en violet.

Le POCO C65 sera disponible à partir du 20 novembre pour un prix de 149 € pour la version 6+128 Go ou à 169 € pour la configuration 8+256 Go. Toutefois, Xiaomi propose des précommandes jusqu’à cette date, dès aujourd’hui avec, pour tout achat entre le 13 et le 20 novembre, une réduction de 20 €. Pour toute commande passée après le 20 novembre, Xiaomi offre un sac à dos de la marque ou un Mi Temperature and Humidity Monitor 2 (d’une Valeur de 9,99 €).