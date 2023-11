Xiaomi 13 Lite : Il descend presque sous les 370 € ! Plus que 6 exemplaires disponibles à ce prix

Le Xiaomi 13 Lite est un smartphone qui nous propose des performances proches du haut de gamme, mais pour le prix d'un appareil de milieu de gamme. Il est à la fois polyvalent et puissant avec des composants de très haute qualité. En ce moment, vous pouvez vous le procurer auprès de Amazon pour 372 €, soit 57 € de réduction sur son prix d'origine. Mais attention, il ne reste que 6 exemplaires au moment où nous écrivons ces lignes !

Fiche technique Xiaomi 13 Lite

Écran : AMOLED de 6,55 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,55 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : SnapDragon 7 Gen 1

: SnapDragon 7 Gen 1 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles

: 128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 50+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 50+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 32 mégapixels

t : Capteur frontal 32 mégapixels Batterie : 4500 mAh compatible charge 33 watts

Il devient de plus en plus difficile de distinguer le milieu par rapport au haut de gamme. Est-ce qu'un smartphone qui était ultra performant il y a un an, peut-être aujourd'hui considéré comme étant de gamme intermédiaire simplement parce qu'un nouveau modèle plus récent est venu le remplacer ? La réponse est assez flottante, et on ne peut que spéculer sur une réponse imparfaite en fonction de critères objectifs et subjectifs. En-tout-cas, il est certain que le Xiaomi 13 Lite remplit son office de smartphone puissant, et si on doit lui trouver un caractère milieu de gamme, c'est presque exclusivement par son prix. Avec une appétence particulière pour la photographie, autant avec un capteur principal de 50 mégapixels, que par une caméra frontale de 32 mégapixels pour les selfies, il est indéniable que les qualités du 13 Lite ne s'arrêtent pas là. Mémoire vive affiché à 8Go doublé par une puce SnapDragon 7 Gen 1 de Qualcomm, font de cet appareil un appareil qui aurait été à l'acmé du haut de gamme il y a à peine 2 ou 3 ans.

Le Xiaomi 13 Lite est en ce moment avec 57 € de réduction sur Amazon !

Vous pouvez retrouver en ce moment le smartphone de Xiaomi, le 13 Lite, sur Amazon en cette période de pré Black Friday que certains appelle le Black November pour 372 €, au lieu de 429,90 €. Attention, il ne reste plus que 6 exemplaires au moment où nous écrivons ces lignes !