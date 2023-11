Plus que quelques heures pour vous offrir un ou plusieurs smartphones à prix cassés chez RED by SFR

Les super bons plans proposés par RED BY SFR sur de nombreux modèles de smartphones prend fin ce lundi 13 novembre à 23h59. Il ne vous reste donc plus que quelques heures pour en profiter et vous offrir un ou plusieurs smartphones à prix cassés. Il y en a pour tous les goûts et vraiment pour tous les budgets !

De gros avantages offerts grâce au forfait RED 100 Go

Avec cette promo, RED By SFR est bien décidé à vous aider à vous faire plaisir. L’opérateur vous donne en effet la possibilité de profiter de 4 principaux avantages sur les modèles sélectionnés, à la seule condition de souscrire au forfait RED 100 Go lors de l’achat.

Jusqu’à 70 € remboursés !

Achetez votre smartphone et récupérez jusqu’à 70 €. C’est le premier cadeau que vous offre l’opérateur dans le cadre de cette promo. Le montant remboursé dans le cadre de cette offre varie de 20 à 70 € en fonction du modèle de smartphone.

Vous avez par exemple droit à un remboursement de 20 € pour l’achat d’un Xiaomi Redmi Note 10 5G, 40 € pour un iPhone SE 3ème génération et 70 € pour l’achat d’un Galaxy S23 ou d’un iPhone 15.

Jusqu’à 70 € de bonus sur la reprise de votre ancien smartphone

A bas le gaspillage ! Plutôt que de jeter votre ancien smartphone ou de le ranger dans un tiroir, faites-le reprendre et recevez, en plus du montant de l’estimation un bonus de reprise pouvant aller jusqu’à 100 € !

Comme pour les ODR, le montant du bonus de reprise offert varie en fonction du nouveau smartphone que vous commandez.

Payez votre nouveau smartphone en plusieurs fois jusqu’à 24 mois sans frais

Vous avez trouvé le smartphone de vos rêves dans la sélection disponible, mais son prix reste trop élevé pour que vous puissiez le payer au comptant ? Pas de souci ! Avec cette promo, vous avez la possibilité d’opter pour un paiement en plusieurs fois sans frais. Là aussi, le nombre de mensualités possibles varie en fonction du modèle choisi. Pour les modèles haut de gamme, il peut aller jusqu’à 24 mois, avec 0 € de frais ou d’intérêt. Génial n’est-ce pas ?



Près de 200 modèles neufs ou reconditionnés

Cette promo de RED By SFR concerne près de 200 modèles de smartphones de plus de 15 marques différentes. Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi, etc. Les modèles disponibles appartiennent également à différentes gammes. Quels que soient votre budget et vos préférences, vous trouverez donc à coup sûr votre bonheur au sein de la large sélection disponible.

Dans le lot, figure notamment le Google Pixel 7a qui vous revient à seulement 439 € après un remboursement de 40 €. Ce modèle est éligible à une facilité de paiement en 24 fois grâce au forfait RED 100 Go. Si vous optez pour celle solution, vous ne paierez alors que 100 € à la commande, puis 15,80 €/mois pendant 24 mois.

Pour rappel, le forfait 100 Go de RED By SFR vous donne droit chaque mois, à 100 Go de data en 4G, dont 19 Go/mois sont utilisables en UE et dans les DOM. Il inclut également les appels et SMS/MM illimités en France, ainsi que depuis l’UE et les DOM. Son prix est de 13,99 €/mois sans engagement.