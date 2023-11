Xiaomi Redmi Note 12 Pro : ce smartphone est numéro 1 sur Amazon ! Mais combien de temps va-t-il rester à ce prix ?

Xiaomi fait partie maintenant des constructeurs qui comptent sur le marché du téléphone mobile. Ce n'est pas pour rien que le Xiaomi Redmi Note 12 Pro se vend aussi bien, c'est parce qu'il a réussi à s'imposer comme un standard, un modèle exemplaire de ce que doit être le milieu de gamme : un mélange entre l'accessibilité et la puissance. En ce moment, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est disponible sur Amazon pour 239 €, une très bonne affaire puisque la plateforme propose des services de très grandes qualités pour recevoir rapidement et dans les meilleures conditions votre nouvel appareil.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Snapdragon 732G

: Snapdragon 732G RAM : 6Go

: 6Go Stockage : 128Go de stockage interne non extensibles

: 128Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 108+8+2+5 mégapixels

: Triple capteur photo 108+8+2+5 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 67 watts

Toutes les fiches techniques ne sont pas parlantes, parfois, il est nécessaire d'aller chercher du côté des logiciels et de leur optimisation, c'est le cas chez Apple par exemple. Mais avec le Redmi Note 12 Pro du constructeur Xiaomi, il n'y a pas besoin d'aller très loin puisqu'on remarque directement que ses composants ressemblent plus à une fiche technique orientée vers du haut de gamme ! Magnifique écran AMOLED ; 6Go de RAM ; 5000 mAh pour sa batterie et un appareil photo très puissant font de ce smartphone l'un des meilleurs rapport qualité prix actuellement.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est ainsi disponible sur Amazon pour 239 €, une très bonne affaire puisqu'il s'agit de la meilleure vente de smartphone actuellement sur la plateforme.