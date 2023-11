Black Friday : des offres complètement folles chez HONOR ! Jusqu’à 50% de réduction sur les meilleurs appareils du moment

Prêt pour le Black Friday 2023 ? Chez HONOR en tout cas, tout est déjà bien préparé pour vous faire vivre une période de folie avec des promos exceptionnelles comme en voit qu’une fois l’an. Grosse révélation de cette année sur le marché français, le fabricant chinois a lancé plusieurs smartphones, tablettes, PC et accessoires qui sont parmi les meilleures de leurs catégories respectives. Et à l’occasion de ce Black Friday, ils sont tous accessibles à prix complètement cassés !

Les meilleurs smartphones entrée et milieu de gamme du marché à prix sacrifiés !

L’un des principaux atouts mis en avant par HONOR avec ses derniers smartphones est leur rapport qualité/prix. Que ce soit sur l’entrée de gamme ou le haut de gamme, le fabricant chinois propose les meilleurs rapports performances/prix du marché.

Le HONOR 90 et le HONOR 90 Lite en sont la belle preuve. Le premier est actuellement le meilleur smartphone milieu de gamme et le meilleur choix pour les créateurs de contenu, avec son capteur de 200 mégapixels Ultra-clair et son superbe écran Quad-curved. Jusqu’au 30 novembre, il est plus accessible que jamais, avec jusqu’à 200 € de remise immédiate sur le shop HiHONOR, ou chez Fnac (jusqu’au 27 novembre). Les opérateurs Orange et SFR proposent, eux aussi, de très intéressantes promos sur ce modèle, avec de grosses remises et la possibilité de payer jusqu’en 24 fois en associant le smartphone avec un forfait mobile.

Quant au HONOR 90 Lite, il bénéficie d’une remise immédiate de 100 € sur la boutique HiHONOR, chez Fnac et sur le site d’Orange, passant ainsi à seulement 199,90 € au lieu de 299,90 €. Du jamais vu pour un smartphone 5G avec de telles caractéristiques ! SFR propose par ailleurs une offre unique sur ce modèle, donnant la possibilité de bénéficier d’une réduction de 140 € en couplant le smartphone avec l’un de ses forfaits sans engagement.

Les HONOR Magic5 Series, élégants, performants et pas chers pendant le Black Friday

Parmi les autres smartphones mis sur le marché cette année par HONOR, deux autres perles sont à l’honneur durant ce Black Friday et font donc, eux aussi, l’objet de super promos. Il s’agit de :

Le HONOR Magic5 Pro

Ce smartphone haut de gamme est le meilleur photophone que vous trouverez actuellement à ce prix. Puissant et polyvalent, il est, en plus, proposé à moins de 900 € sur la boutique HiHONOR, ainsi que chez Fnac et Darty ; soit 300 € de remise immédiate sur ce petit bijou. Mieux, vous avez également la possibilité de payer en plusieurs fois et de profiter d’un bonus sur la reprise de votre ancien smartphone en fonçant chez SFR !

Le HONOR Magic5 Lite

Tout aussi élégant que son aîné, ce modèle milieu de gamme possède un superbe écran et est un modèle d’endurance. Sa grosse batterie en effet une autonomie très confortable. HONOR casse son prix pour le Black Friday et vous l’offre à seulement 279,90 € au lieu de 379,90 € sur sa boutique officielle. En plus de la remise immédiate de 100 €, FNAC vous offre par ailleurs, une paire d’écouteurs HONOR Earbuds X5 Pro d’une valeur de 59,90 € en cadeau.

Plusieurs autres promos sur les appareils HONOR à saisir

Bien entendu, la liste des bons plans HONOR disponibles durant cette période du Black Friday ne s’arrête pas là !

Deux autres smartphones entrée de gamme du géant chinois sont également proposés à prix mini pour les petits budgets. Il s’agit du HONOR X7 et du HONOR X7a. Le premier est proposé avec 60€ de remise immédiate sur le shop officiel de HONOR, tandis que vous pouvez obtenir jusqu’à 80 € de remise immédiate sur le prix du HONOR X7a chez Boulanger, Darty, Fnac ou Amazon.

Les bonnes affaires HONOR concernent aussi les dernières tablettes, PC portables et montres connectées de la marque. Tenez, jusqu’au 30 novembre, le HONOR Pad 8 est à seulement 199,90 € au lieu de 349,90 €, soit 150 € de remise immédiate sur la boutique officielle du fabricant. Quant au HONOR Pad X9, il se déleste de 60 € et passe de 249,90 € à 189,90 € pour vous permettre de profiter pleinement de vos films, séries et jeux en grand format, avec une qualité de son au top.

Enfin, pour tous ceux qui recherchent un nouvel ordinateur portatif à la fois puissant et confortable, avec une solide autonomie, HONOR vous offre actuellement son magnifique HONOR Magic Book X16 avec son écran Full View 16 :10 à seulement 649,9 € au lieu de 899,90 €, soit 250 € de remise immédiate, sans condition.

Des codes promos pour aller jusqu’à 50% de réduction

En plus des remises immédiates et autres avantages offerts dans le cadre de ces différentes promos, des codes promos sont également valables pour vous permettre de payer encore moins cher. En utilisant le code A95ACPS, vous pouvez ainsi bénéficier d’une remise supplémentaire de 5% sur tous vos achats effectués sur la boutique HiHonor jusqu’au 30 novembre 2023, quel que soit le produit. Pour les smartphones, le code à utiliser lors de la validation de votre panier est ACPSPHONE7. Il donne droit à 7% de réduction sur tous les smartphones Honor.

Ces réductions sont cumulables avec les offres présentées ci-dessus et vous donnent ainsi la possibilité d’obtenir jusqu’à 50% de remise directe sur certains modèles. Voilà une opportunité unique qui ne se représentera sûrement plus cette année !

JE PROFITE DES BONS PLANS BLACK FRIDAY HONOR

Cet article est un contenu sponsorisé.