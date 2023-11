Samsung Galaxy A14 5G : Aujourd'hui seulement, il est au prix de sa version 4G grâce à ce code promo

Le Samsung Galaxy A14 dans sa version 5G est un smartphone qui a été développé par le géant coréen Samsung dans l'objectif de permettre à tous d'accéder à leurs technologies innovantes. Samsung est le leader actuel sur le marché du smartphone, et cela dure depuis plusieurs années. Il est facile de comprendre pourquoi étant donné que leurs smartphones ne cessent de proposer de la qualité. Le Samsung Galaxy A14 5G correspond totalement à cela. Trouvable sur Rakuten pour 176 €, seulement, avec le code BLACK20 vous pouvez le faire descendre à 156 €, soit quasiment le prix de sa version 4G. Mais cela ne sera possible qu'aujourd'hui.

Fiche technique du Samsung Galaxy A14 5G

Écran : Écran LCD de 6,6 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

de 6,6 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur DImensity 700

Mémoire : 4 Go de RAM

de RAM Stockage : Capacité de stockage de 64 G o (extensible jusqu'à 1To avec une carte microSD)

G (extensible jusqu'à avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP , un capteur ultra Macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

avec un capteur principal de 50 , un capteur ultra Macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de pour des selfies de qualité. Connectivité : 5G , Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 15W

Comme on peut le voir, la fiche technique du Samsung Galaxy A14 5G conviendra à tous ceux qui ont une utilisation autant classique que numérique de leur smartphone, ce qui correspond de plus en plus à la normes des utilisateurs en 2023.

Le Samsung Galaxy A14 est disponible en version 5G presque au prix de sa version 4G

Aujourd'hui, seulement, sur Rakuten, il vous est possible d'obtenir une belle réduction de 20 € sur le Samsung Galaxy A14 5G, le faisant passer de 176 € à 156 € ! Une très belle offre possible avec le code BLACK20. Il s'agit d'une version importée, mais celle-ci est compatible avec les opérateurs français, et il est tout à fait possible de le paramétrer en français.