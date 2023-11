Bon plan : obtenez un forfait 5G et sans engagement dès 5,99€ par mois ( de 20 à 250Go)

Les forfaits à moins de 10€

L'opérateur low cost connu pour ses forfaits à prix doux incluant la 5G propose en ce moment cinq offres mobile avec de 20Go à 250Go. Avant de vous présenter les trois forfaits les moins chers de la gamme, quelques précisions s'imposent. Sachez tout d'abord que les forfaits de Lyca Mobile se renouvellent automatiquement tous les 30 jours et non chaque mois calendaire, comme il est d'usage chez la plupart des autres opérateurs de réseau mobile. De plus, ces forfaits sont sans engagement, vous laissant ainsi la liberté de changer d'abonnement mobile dès que vous le souhaitez et sans frais afin de rester au plus près de vos besoins et de votre budget de téléphonie.

Si vous ne voulez pas dépasser le seuil des 10€ mensuels pour votre forfait mobile, alors vous avez le choix parmi trois offres :

20Go en 5G/4G : 5,99€ tous les 30 jours

80Go en 5G/4G : 7,99€ tous les 30 jours

120Go en 5G/4G : 9,99€ tous les 30 jours

Ces forfaits pas chers vous offrent la possibilité de rester connecté lorsque vous voyagez à l'étranger (UE/DOM) avec 5,55Go de roaming pour le forfait 20Go, 7,40Go avec le forfait 80Go et enfin 9,25Go pour l'offre 120Go. Bien entendu, vous pourrez profiter des appels et des SMS illimités en France métropolitaine avec ces trois abonnements.

Un maximum de data dès 11,99€

Si vous préférez un forfait mobile avec un maximum de data, l'opérateur a tout prévu ! En effet, il propose deux forfaits sans engagement avec des tarifs tout à fait attractifs compte tenu du nombre de gigas fournis.

Le premier forfait vous permet de disposer de 150Go en 5G/4G en France métropolitaine au prix de 11,99€ par mois. Lorsque vous vous déplacerez en Europe (UE/DOM), vous pourrez profiter de 12,05Go. Le second forfait vous offre quelque 250Go en 5G/4G et 17,6Go utilisables depuis l'UE et les DOM ! Pour en profiter, il vous faudra verser la somme de 18,99€ tous les 30 jours.

Sachez qu'avec ces deux abonnements mobile, vous bénéficierez également de l'illimité pour les appels et SMS émis depuis la France métropolitaine.