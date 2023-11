Xiaomi lancerait deux smartphones pliants dont un modèle à clapet en 2024

L’année prochaine, la marque chinoise Xiaomi pourrait commercialiser deux nouveaux téléphones pliants, selon plusieurs sources concordantes. Cela promet d'élargir son offre sur ce segment de marché en expansion mais qui manque encore de produits abordables.

Le très attendu Mix Fold 4 pourrait ainsi être annoncé au second semestre de l'année 2024, tandis qu'au premier semestre, il faudrait s'attendre à voir le tout nouveau Xiaomi Mix Flip, un modèle à clapet sur le même principe que les Samsung Galaxy Z Flip5, Motorola Razr 40 Ultra ou Huawei P50 Pocket.

Une fuite récente, apparue sur le réseau social chinois Weibo, semble indiquer le type de processeur qui aimerait le futur Xiaomi Mix Flip, si c'est bien son nom. En effet, selon un informateur chinois, plusieurs appareils de Xiaomi seront équipés du chipset Snapdragon 8 Gen 2 et non pas avec le Snapdragon 8 Gen 3 comme certains le pensaient récemment. Outre le Redmi K70, cette liste comprend également la prochaine tablette et un téléphone pliable compact, tous alimentés par ce processeur haut de gamme qui anime déjà plusieurs téléphones de différentes marques.

Prochainement peut-être le Xiaomi Mix Flip avec trois capteurs photo

Le mystérieux petit téléphone pliable pourrait bien être le Xiaomi Mix Flip, tandis que la tablette en question semble être la très attendue Xiaomi Pad 7 Pro.

Concernant le Mix Flip, les détails sont encore rares, mais un schéma récemment dévoilé suggère qu'il sera équipé de trois capteurs photo, dont un téléobjectif capable d’offrir un zoom optique 3x, à l'arrière. Une base de données IMEI publiée en septembre a révélé le numéro de modèle du Mix Flip (2311BPN23C), alimentant davantage les spéculations selon lesquelles son lancement pourrait coïncider avec celui du Xiaomi 14 Ultra en avril 2024.

Cependant, comme les autres modèles pliants actuellement proposés par la marque, il semblerait qu'une nouvelle fois, ce Mix Flip de première génération pourrait rester exclusif au marché chinois. En Chine, il devra affronter une concurrence féroce, notamment du Honor Magic Flip et du Vivo X Flip 2, tous deux également attendus au premier semestre 2024.

En Europe, Samsung et Motorola restent les principaux acteurs de ce marché des téléphones pliants avec, pour ce dernier, des parts bien moins conséquentes que le géant sud-coréen qui communique beaucoup plus.