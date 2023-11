Opération Black Friday chez Syma Mobile : des promos de folie avec 2 mois de forfait mobile offerts !

Le Black Friday a sonné et avec lui une multitude d'offres promotionnelles sur des milliers de produits... Et si vous aussi vous profitiez de cet évènement pour faire des économies avec ces deux nouvelles promos lancées par Syma Mobile ? Deux mois offerts pour toute souscription aux forfaits Le Sept et Le Neuf ; vous allez à coup sûr craquer pour votre abonnement mobile idéal et pas cher !