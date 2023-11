iPhone 14 : Disponible en 4 fois sans frais, il passe sous la barre symbolique des 800 €, mais cela va t-il continuer après le Black Fiday !

L'iPhone 14 vient tout juste de laisser place à son petit frère, l'iPhone 15, mais cela ne le rend pas désuet pour autant. Il est proposé en ce moment par Amazon à moins de 800 €, l'un de ses meilleurs prix du moment ! Mais en plus, il est disponible en 4 fois sans frais, nous vous disons tout.

L'iPhone 14 est ce que l'on peut appeler un smartphone emblématique. Mais il faut dire que la plupart des smartphone de la marque à la pomme peuvent rentrer dans cette catégorie. Pourtant, il est vrai que la gamme des iPhone 14 a eu des scores de ventes absolument bluffants. Ce n’est pas étonnant, car il est vraiment puissant, mais aussi très pratique. C'est pour ça que les iPhone ont autant de fans. En ce moment, Amazon nous le propose pour 799 €, soit presque 70 € de réduction sur son prix de référence, mais en plus vous pouvez le financer en 4 fois et sans frais !

La fiche technique de l'iPhone 14

Écran : 6,1 pouces, Oled Super Retina XDR, Dolby Vision, utlra-lumineux

Processeur : A15 Bionic

Capteurs photo : grand-angle (12 MP) et ultra grand-angle performants (12 MP)

26h d'autonomie, 4325 mAh, charge rapide 20W, jusqu'à 20 heures de lecture vidéo en continu

La fiche technique de l'iPhone 14 du constructeur Apple est très solide. Il n'est pas toujours évident de comprendre les caractéristiques d’un appareil, et les iPhone ont tendance à bien cacher leurs jeux. Il faut dire qu'Apple a une façon bien à lui de rendre ses produits les plus ergonomiques. Et cela fonctionne très bien, puisque la moindre des choses est de dire qu'ils sont parfaitement optimisés !

La meilleure offre de l'iPhone 14 est sur Amazon

Amazon nous propose l'iPhone 14 pour 799 €, soit avec presque 70 € de réduction sur son prix de référence, mais en plus vous pouvez le financer en 4 fois sans frais, ce qui représente une excellente opportunité pour profiter des services excellents d'Amazon dans les meilleures conditions. Il s'agit d'un produit « choix d'Amazon », ce qui veut dire que celui-ci est approuvé directement par le site.