Les Honor 100 et Honor 100 Pro ont été officiellement présentés et voici tous les détails

Après quelques fuites concernant les caractéristiques techniques des deux nouveaux smartphones Honor 100 et Honor 100 Pro, la marque avait lâché le design des deux téléphones avant leur présentation officielle. Honor a ainsi organisé un événement pour dévoiler toutes les spécifications techniques de ces nouveaux modèles qui sont, pour le moment, uniquement disponibles en Chine. Nous verrons dans les prochains mois si les deux appareils arrivent jusque chez nous ou si seulement l’un d’entre eux sera commercialisé, comme ce fût le cas pour la précédente génération avec le Honor 90 bien que le Honor 90 Lite soit aussi proposé, mais avec une fiche technique plus légère. En attendant, voici à quoi s’attendre.

Les spécifications techniques du Honor 100 Pro

Le nouveau smartphone Honor 100 Pro est décliné en quatre finitions avec du violet pour un revêtement en similicuir ou en verre pour des coloris bleu, noir et nacré. Cette dernière rappelle fortement le Huawei P60 Pro.

Le mobile a des dimensions de 163,7x74,7 mm avec un profil de 8,2 mm pour les versions en verre et de 8,5 mm pour la finition similicuir. Les capteurs photo sont intégrés dans le coin supérieur à gauche au sein d’une forme ovale dont les bords sont brillants pour mieux les mettre en valeur. Sur les finitions violette et bleue, une ligne partant du haut jusqu’en bas de l’appareil, toujours au dos, renforce la beauté du design de l’appareil. Notez tout de suite que le Honor 100 Pro embarque un capteur principal Sony IMX906 de 50 mégapixels profitant d’une stabilisation optique pour limiter les bougés. Il est associé à un téléobjectif de 32 mégapixels aussi stabilisé permettant de zoomer optiquement jusqu’à 2,5x et 50x en numérique. Ajoutez à cela un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels.

Le smartphone Honor 100 Pro est doté d’un écran OLED de 6,78 pouces en diagonale et incurvé sur les 4 côtés. Il affiche une définition de 1224x2700 pixels avec une compatibilité HDR et une luminosité maximale de 2600 cd/m², selon la marque. Il offre une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz pour des défilements fluides. En haut de l’écran, il y a une pilule pour deux capteurs photo. Le premier est un 50 mégapixels Sony IMX816 alors que le deuxième est de 2 mégapixels pour optimiser les portraits.

Le smartphone est animé par la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il est décliné avec 12 Go de mémoire vive associé à 256 Go d’espace de stockage ou avec 16 Go qui, dans ce cas, propose 256, 512 Go ou 1 To de mémoire interne, sans possibilité d’insérer une carte mémoire micro SD. Le Honor 100 Pro est compatible avec les réseaux 5G et propose du Wi-Fi 6 ainsi que du Bluetooth 5.3 et la technologie NFC pour les paiements sans contact. Il n’y a pas de port audio, mais on peut compter sur la présence d’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran pour authentifier son propriétaire.

Le Honor 100 Pro embarque une batterie d’une capacité de 5000 mAh qui supporte la charge filaire à 100 watts et 60 watts sans fil. Il peut également recharger d’autres appareils via la technologie de charge inversée, via son port USB-C à 5 watts.

Le mobile est animé par Android 13 avec une surcouche logicielle MagicOS.

Les caractéristiques du Honor 100

De son côté, le smartphone Honor 100 est décliné en noir, bleu, violet ou nacré, avec une finition en verre à l’arrière. Il a des dimensions de 161,9x74,1 mm pour un profil de 7,8 mm. Il pèse 183 grammes.

Il embarque la même batterie que la version Pro avec la possibilité d’une charge à 100 watts, mais ne peut pas se recharger sans fil. On peut toutefois utiliser son port USB-C pour recharger d’autres appareils. Il est animé par la puce Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 avec 12 ou 16 Go de mémoire vive. La version 12 Go est associée à 256 Go d’espace de stockage, ce qui est également valable pour la configuration avec 16 Go qui propose aussi un espace de 512 Go.

Le téléphone est doté du même capteur photo principal et du même capteur ultra grand-angle que la version Pro. Il n’a pas de téléobjectif au dos. À l’avant, il y a un seul objectif, de 50 mégapixels.

L’écran a les 4 côtés incurvés, sur une dalle OLED de 6,7 pouces en diagonale capable d’afficher une définition de 1200x2664 pixels et d’avoir une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour une luminosité maximale de 2600 cd/m², selon la marque. Le mobile est compatible avec les réseaux 5G et propose du Wi-Fi 6 ainsi que les technologies NFC et Bluetooth 5.3. Il y a un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran. Le mobile est animé par Android 13 avec une surcouche logicielle MagicOS.

Nous attendons une prise de parole de la marque pour annoncer la disponibilité et les prix pour le marché français dans les prochains mois.