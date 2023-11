Google Pixel 8: Il est déjà à un prix réduit pour le Black Friday chez ce marchand !

Le Google Pixel 8 est le dernier flagship de Google. Sorti en Octobre 2023, ce photophone accompli bénéficie des dernières technologies de Google notamment en terme d'IA mais pas seulement. Son écran AMOLED "Actua" est d'une superbe qualité et offre une excellente luminosité, sa puce Google Tensor 3 est une vraie réussite et ses capacités photos ne sont plus à démontrer. La principale innovation du Google Pixel 8 reste l'utilisation de l'IA dans des applications quotidiennes. Pour les retouches photos, c'est très pratique, vous verrez ! Sorti à 729€, il est presque impossible de le trouver à un prix plus bas. Mais en ce jour de Black Friday, tout est possible ! Il est en effet disponible pour un prix réduit chez Rakuten aujourd'hui seulement ! Profitez de cet excellent smartphone pour moins de 700€ dès aujourd'hui !

Fiche technique du Google Pixel 8

Écran : 6,2 pouces, AMOLED Actua (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 128 Go Caméra arrière : Triple capteur 50 MP, f/1.68, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 48 MP, f/1.95, ultra grand-angle 48 MP, f/2.8, téléobjectif, zoom optique x5

: 10,5 MP, f/2.2 Batterie : 4485 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Google Pixel 8 est un smartphone très complet doté de composants impressionnants. Un écran de haute qualité, parmi les meilleurs du game. Des capteurs photos prometteurs accompagnés par un traitement d'image génial et une autonomie revue à la hausse.

Black Friday 2023 : Le Google Pixel 8 est à moins de 700€ !

Chez Rakuten, le prix du Pixel 8 est désormais sous les 700€, profitez vite de cette promotion avant qu'il ne soit trop tard ! Un smartphone aussi récent et déjà en promotion, c'est rare alors découvrez vite le dernier smartphone Google à un prix défiant toute concurrence !